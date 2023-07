Rosja zaostrzyła przepisy o zagranicznych agentach

Prezydent Federacji Rosyjskiej Władimir Putin podpisał w poniedziałek nowelizację ustawy o zagranicznych agentach, jeszcze bardziej ograczniającą możliwości działania tak określonych osób fizycznych i prawnych.

Podpisana nowelizacja została opublikowana na oficjalnym portalu informacji prawnej, co oznacza jej wejście w życie. Wśród wprowadzonych zmian ustalono, że zagraniczny agent nie jest uprawniony do otrzymywania od państwa nie tylko wsparcia finansowego, ale także innego wsparcia materialnego. Spod regulacji tych nie będzie już wyłączona działalność artystyczna, twórcza, jak objaśnia agencja informacyjna Interfax.



Ponadto Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji otrzymało nowelizacją prawo do kontrolowania przestrzegania przepisów dotyczących zagranicznych agentów nie tylko przez osoby posiadające taki status, ale także przez osoby z nimi współpracujące. W przypadku stwierdzenia ich naruszenia, Ministerstwo Sprawiedliwości będzie miało prawo udzielić takim osobom ostrzeżenia o niedopuszczalności naruszenia prawa. Jeśli w ciągu miesiąca ostrzeżenie zostanie zignorowane, musiał zapłacić karę. Dla obywateli jego kwota wyniesie do 50 tysięcy rubli, dla urzędników – do 100 tysięcy rubli, dla osób prawnych – do 300 tysięcy rubli.

Ponadto, w przypadku otrzymania informacji o naruszeniu prawa, możliwe jest przeprowadzenie nieplanowanych kontroli zarówno w stosunku do samych zagranicznych agentów, jak i tych, którzy będą podejrzane o pomaganie im w obchodzeniu wymogów prawa. Dokument zobowiązuje wszystkie organy władzy publicznej, organizacje i ich funkcjonariuszy, a także osoby fizyczne przy wykonywaniu swojej działalności do uwzględniania ograniczeń związanych ze statusem zagranicznego agenta.

Status „zagranicznego agenta” został wprowadzony do rosyjskiego porządku prawnego jeszcze w 2012 r. Od tego określająca ich status i działalność ustawa była wielokrotnie nowelizowana w kierunku rozszerzania kryteriów przedmiotowych i podmiotowych określających możliwość uznania osoby fizycznej lub prawnej za „zagranicznego agenta”, jak też zaostrzenia zasad funkcjonowania określonych w ten sposób obywateli czy organizacji.

