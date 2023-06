Miedwiediew pisze o „rozłamie” i „powszechnej katastrofie”

Dmitrij Miedwiediew zabrał głos w sprawie działań szefa grupy Wagnera Jewgienija Prigożyna. Napisał o „powszechnej katastrofie”.

Były prezydent Rosji i wiceprzewodniczący Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej oświadczył w sobotę, że Rosjanie powinni w pełni ufać prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi. „Teraz najważniejsze dla pokonania wroga zewnętrznego i wewnętrznego, który jest głodny rozdarcia naszej Ojczyzny, dla uratowania naszego państwa, jest skupienie się wokół Prezydenta, Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych kraju” – napisał.

„Rozłam i zdrada – to droga do największej tragedii, powszechnej katastrofy. Nie pozwolimy na to. Wróg zostanie pokonany! Zwycięstwo będzie nasze!” – dodał.

W piątek szef najemniczej Grupy Wagnera Jewgenij Prigożyn przekazał, że oddziały regularnej rosyjskiej armii zaatakowały obóz najemników, co skutkowało licznymi ofiarami śmiertelnymi. Oświadczył, że zamierza „przywrócić sprawiedliwość” w siłach zbrojnych i wezwał, by nie okazywać mu sprzeciwu.

Z nagrań rozprzestrzenianych w mediach społecznościowych wynika, że szef grupy Wagnera wszedł w sobotę do budynków ministerstwa obrony Rosji w Rostowie nad Donem.

Władimir Putin w sobotę rano zaapelował do sił grupy Wagnera: „Apeluję do tych, którzy zostali popchnięci do prowokacji i wojskowej rebelii” – powiedział. Putin dodał, „potrzebujemy jedności, konsolidacji i odpowiedzialności. Wszelkie wewnętrzne zawirowania są dla nas jako narodu śmiertelnym zagrożeniem dla naszej państwowości; to cios dla Rosji dla naszego narodu i naszych działań w obronie naszej ojczyzny. Takie zagrożenie spotka się z ostrą reakcją”.

Na słowa rosyjskiego prezydenta zareagował szef Grupy Wagnera Jewgienij Prigożyn. „Jeśli chodzi o zdradę ojczyzny, prezydent głęboko się myli. Jesteśmy patriotami naszej ojczyzny, walczyliśmy i walczymy, wszyscy bojownicy PKW Wagnera. I nikt nie podda się na żądanie prezydenta, FSB ani nikogo innego, ponieważ nie chcemy, aby kraj żył w korupcji, kłamstwie i biurokracji” – oświadczył.

Z kolei przywódca Czeczenii Ramzan Kadyrow nazwał w sobotę działania szefa Grupy Wagnera „haniebną zdradą”. „To nóż [wbity] w plecy i prawdziwy bunt wojskowy!”.

