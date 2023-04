Rosja uznała jednego z mołdawskich dyplomatów za persona non grata

W ramach dypomatycznego odwetu Rosja wydala jednego pracownika ambasady Mołdawii w Moskwie, a także zamyka wjazd dla kilku urzędników tego kraju.

Ambasador Mołdawii w Moskwie Lilian Darii został we wtorek wezwany do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji. Przekazano mu “zdecydowany protest w związku z trwającymi nieprzyjaznymi krokami wobec Rosji ze strony oficjalnego Kiszyniowa” – zacytowała agencja informacyjna Interfax.

Według oświadczenia rosyjskiej dyplomacji Darii wręczono notę ministerstwa, iż ​​w odpowiedzi na nieumotywowaną decyzję władz mołdawskich z 19 kwietnia o uznaniu za persona non grata pracownika ambasady rosyjskiej w Mołdawii, strona rosyjska deklaruje jako persona non grata«„pracownika ambasady Mołdawii w Rosji”. Interfax nie podał nazwiska moławskiego dyplomaty podlegającemu wydaleniu z Moskwy.



Ponadto Rosja podjęła decyzję o zablokowaniu wjazdu do kraju dla szeregu mołdawskich urzędników „w odpowiedzi na ich regularne antyrosyjskie wypowiedzi, a także dołączenie Kiszyniowa do unijnych list sankcyjnych, figurantami których są obywatele Federacji Rosyjskiej.”

Mołdawia w zeszłym tygodniu ogłosiła dyplomatę rosyjskiej ambasady w Kiszyniowie persona non grata. Według szefa mołdawskiej dyplomacji Nicu Popescu rosyjscy dyplomaci dopuścili się naruszeń, starając się nakłonić przywódcę wchodzacej w skład Rosji Republiki Tatarstanu Rustama Minnichanowa do przyjazdu do Mołdawii. Wcześniej władze tego państwa uznały Minnichanowa za „osobę niepożądaną” i zakazały mu wjazdu do republiki.

Minnichanow wybierał się do Gagauzji – regionu Mołdawii posiadającego dość dużą autonomię. Gagauzowie to, podobnie jak Tatarzy, niewielki naród należący do rodziny ludów tureckich, choć inaczej niż ci drudzy, są wyznania prawosławnego. Gagauzowie zdecydowanie sympatyzują z Rosją oraz mają nastawienie antyzachodnie.

30 kwietnia w Gagauzji odbędą się wybory przywódcy tego Terytorium Autonomicznego – baszkana. Spośród ośmiu kandydatów Minnichanow chciał poprzeć Wiktora Pietrowa. To niezależny deputowany Zgromadzenia Ludowego Gagauzji – regionalnego parlamentu. W wyborach do niego w 2021 r. w swoim okręgu Pietrow uzyskał 97,53 proc. głosów. Stoi on na czele prorosyjskiej organizacji Związek Ludowy Gagauzji.



