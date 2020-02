Moskwa: sąd skazał byłego członka Prawego Sektora na 4 lata kolonii karnej

Moskiewski sąd skazał Ukraińca Ihora Pyrożoka na cztery lata pozbawienia wolności za udział w zakazanej w Rosji organizacji Prawy Sektor. – podała w środę agencja TASS.

Agencja nie podała, kiedy zapadł wyrok. O skazaniu Ukraińca TASS dowiedziała się od moskiewskiej FSB, która poinformowała, że wyrok nabrał już mocy prawnej. Pyrożoka skazał drugi zachodni okręgowy sąd wojskowy w Moskwie.

52-letni Ihor Pyrożok został uznany winnym „organizacji i uczestnictwa w działalności organizacji ekstremistycznej” oraz „usprawiedliwiania działań terrorystycznych”. Wyrok będzie odbywał w kolonii karnej o zwykłym reżimie z ograniczeniem prawa do korzystania z internetu i administrowania grupami przez okres 3 lat.

Według TASS Ukrainiec „częściowo przyznał się do winy”, lecz odmówił składania wyjaśnień.

Jak informowaliśmy, Pyrożok został zatrzymany w Moskwie w kwietniu 2019 roku. FSB informowała wówczas, że Ukrainiec w 2014 roku wstąpił do Prawego Sektora, gdzie posługując się pseudonimem „Czirka Roman” stworzył oddział „Charty”. FSB twierdziła, że oddział był „przeznaczony do prowadzenia walki partyzanckiej przeciw Federacji Rosyjskiej”. Według rosyjskich śledczych w styczniu 2018 roku Pyrożok przybył do Moskwy, gdzie mieszkał pod wieloma konspiracyjnymi adresami i do 2019 roku działał na rzecz Prawego Sektora rozpowszechniając jego ideologiczne i agitacyjno-propagandowe materiały w celu wciągnięcia obywateli Rosji w działalność organizacji.

Prawy Sektor w rozmowie z ukraińską rozgłośnią Hromadske odcinał się od Pyrożoka. Według organizacji Pyrożok był jej członkiem przez krótki czas w 2014 roku. „Po tym jak zaczął robić jakieś bandyckie interesy i tak dalej, wygnaliśmy go” – stwierdził rzecznik Prawego Sektora Artem Skoropadski. Według niego od tamtej pory Prawy Sektor nie utrzymywał żadnych kontaktów z Pyrożokiem.

Kresy.pl / TASS