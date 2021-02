ETPCz wezwał Rosję do uwolnienia Nawalnego

Jak podała w środę agencja Reutera, Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Rosji zwolnienie z aresztu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego.

Europejski Trybunał Praw Człowieka wskazał rosyjskiemu rządowi, że musi uwolnić opozycyjnego lidera Aleksieja Nawalnego – podaje Reuters powołując się na stronę internetową ETPCz.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

„W dniu 16 lutego 2021 roku Trybunał postanowił wskazać Rządowi Rosji, na podstawie Reguły 39 Regulaminu Trybunału, aby zwolnił skarżącego. Środek ten stosuje się ze skutkiem natychmiastowym ” – głosi oświadczenie ETPCz.

Jak wynika z komunikatu ETPCz, 20 stycznia br. Nawalny wniósł do Trybunału skargę na swoje aresztowanie w Rosji na podstawie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał wystosował do rządu Rosji zapytanie o sytuację Nawalnego, m.in. o to, czy poprzez aresztowanie jego życie nie zostało narażone na niebezpieczeństwo w świetle niemal śmiertelnego zamachu na Nawalnego przy użyciu chemicznego środka bojowego oraz faktu, że sprawcy zamachu nie zostali ustaleni przez rosyjskie władze. 26 stycznia władze Rosji odpowiedziały, opisując warunki jego przetrzymywania w areszcie. 3 lutego Nawalny przedstawił swoje uwagi do odpowiedzi władz, kwestionując zapewnienia, ze ma on zapewnioną wystarczającą ochronę jego życia i zdrowia.

Nakazując zwolnienie Nawalnego ETPCz wziął pod uwagę m.in. charakter i zakres zagrożenia życia skarżącego.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Przypomnijmy, że w 2017 roku ETPCz przyznał Aleksiejowi Nawalnemu i jego bratu Olegowi ponad 80 tys. euro odszkodowania uznając, że rosyjskie władze naruszyły szereg artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w odniesieniu do obu braci w sprawie o malwersacje środków firmy Yves Rocher, w której obaj zostali skazani. 25 kwietnia 2018 roku Sąd Najwyższy Rosji postanowił o pozostawieniu wyroku wobec Nawalnych bez zmian. Ostatnio moskiewski sąd zdecydował o odwieszeniu wyroku wobec Aleksieja Nawalnego w sprawie Yves Rocher, co jest równoznaczne z uwięzieniem opozycjonisty na 3,5 roku w kolonii karnej.

Czołowy krytyk Kremla Aleksiej Nawalny wrócił w połowie stycznia br. do Moskwy z Berlina, gdzie był leczony po otruciu chemicznym środkiem bojowym „Nowiczok”. Na lotnisku Szeremietiewo podczas kontroli paszportowej został zatrzymany. Decyzją sądu umieszczono go w areszcie na 30 dni, a 2 lutego br. odwieszono mu wyrok 3,5 lat kolonii karnej.

23 stycznia na ulicach około 120 miast doszło do manifestacji zwolenników Nawalnego domagających się jego uwolnienia. W Moskwie i Petersburgu protestowało łącznie kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Do kolejnych ogólnokrajowych protestów doszło 31 stycznia, choć były one już wyraźnie mniej liczebne niż tydzień wcześniej. Zwolennicy Nawalnego wyszli też na ulice po decyzji o odwieszeniu mu wyroku. Wówczas zatrzymano ponad 1400 osób. Związku z organizacją tych protestów najbliżsi współpracownicy Nawalnego usłyszeli zarzuty sprowadzenia zagrożenia epidemicznego.

Kresy.pl / reuters.com