Putin spotkał się przewodniczącymi frakcji parlamentarnych

Prezydent Rosji Władimir Putin odbył w środę specjalne spotkanie z szefami frakcji parlamentarnych partii by omówić istotne kwestie polityczne.

Tego rodzaju spotkania odbywają się regularnie od 20 lat, ale po raz pierwszy odbyło się ono w trybie zdalnym – poprzez wideokonferencję. Jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti rosyjski prezydent omówił z parlamentarzystami „szeroki krąg” zagadnień. Putin podsumował pracę parlamentarzystów w kończącej się kadencji chwaląc ich intensywną pracę – przyjęli jak dotychczas ponad 55o ustaw. Prezydent określił to jako „jakościowe dziedzictwo” jaką obecny parlament pozostawi Rosji.

„Wszyscy są zainteresowani tym, aby wybory zostały przeprowadzone otwarcie, uczciwie i godnie, na wysoce konkurencyjnej podstawie” – RIA Nowosti zacytowała wypowiedź Putina. Kwestia systemu wyborczego była jedną z dyskutowanych kwestii.

Przewodniczący Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej (KPRF) Giennadij Ziuganow sprzeciwiał się zwiększaniu znaczenia jednomandatowych okręgów wyborczych. Wtórował mu szef Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji (LDPR) Władimir Żyrinowski, który opowiedział się za przeprowadzaniem jesiennych wyborów parlamentarnych wyłącznie przy pomocy list partyjnych. Twierdził wręcz, że jednomandatowe okręgi wyborcze „to droga do separatyzmu”.

Przewodniczący Domy Państwowej Wiaczesław Wołodin zwracał z kolei uwagę na działalność potentatów cyfrowych, które za pośrednictwem cenzury na swoich platformach społecznościowych mogą wpłynąć na kampanię wyborczą w Rosji. Za poważne zagrożenie uznał to sam Putin, który stwierdził – „Na całym świecie zachodzi rozpad ideologiczny. Jest to rzecz absolutnie oczywiste”. Jak dodał – „Jeśli oni [amerykańscy właściciele platform społecznościowych] zachowują się w taki sposób w swoim kraju, to jak będą traktować innych? Musimy się nad tym zawczasu zastanowić”.

Ale Putin wspominał też o zakazie transmisji trzech opozycyjnych kanałów telewizyjnych na Ukrainie – „uderzyli w trzy wiodące kanały telewizyjne – i wszyscy milczą, a niektórzy nawet poklepują ich po ramieniu z aprobatą”. Dodał – „Albo spójrzcie, co wydarzyło się na Łotwie: wzięli i uderzyli w 16 naszych mediów. I cisza. Gdzie są oceny naszych zachodnich poszukiwaczy prawdy w tej sprawie?”.

Rosyjski prezydent uznał to za walkę o podłożu geopolitycznym. „Dlaczego wszystko kręci się wokół Nord Stream 2? Chcą, aby Rosja zapłaciła za ich projekt geopolityczny „Ukraina”, to wszystko. Dość prymitywne, wszystko jest proste, rozumiemy to od dawna.” – stwierdził Putin.

W dalszej części Ziuganow dyskusji krytykował zbyt wysokie i zbyt często nakładane według niego mandaty. Apelował też o wstrzymanie prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych i komunalnych w związku z zagrożeniem wzrostu bezrobocia.

W trakcie dyskusji Żyrinowski podniósł z kolei kwestię masowej migracji zarobkowej mieszkańców Azji Środkowej. Putin uznał kwestię narodową za „jedną z zasadniczych”, opowiedział się za korektami na rynku pracy. Jednocześnie jednak podkreślał, że istniejąca niegdyś formuła „narodu radzieckiego” nie była błędna lecz „jednocząca”, a obecnie naród Rosji też jest wieloetniczny i wielowyznaniowy. Jak zaproponował polityka państwa rosyjskiego musi być taka „aby przedstawiciel każdej grupy etnicznej, nawet najmniejszej, czuł, że to jego ojczyzna, nie ma innej, jest tu chroniony i gotów jest oddać życie, aby bronić tego kraju”.

W czasie spotkania rozmawiano także o sprawie aborcji.

