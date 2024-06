Emmerson Mnangagwa: Zimbabwe jest otwarte na biznes i współpracę z Rosją

Prezydent Zimbabwe powiedział podczas forum ekonomicznego w Sankt Petersburgu, że jego kraj jest otwarty na biznes i współpracę z Rosją.

Prezydent Emmerson Mnangagwa przybył w czwartek do Rosji, gdzie uczestniczy w forum ekonomicznym w Sankt Petersburgu. W swoim wystąpieniu oznajmił, że jego kraj jest otwarty na współpracę gospodarczą z Rosją.

“Zimbabwe jest otwarte na biznes i współpracę, partnerstwo z Rosją we wszystkich sektorach gospodarki. Katalizatorem wzrostu jest nowoczesna technologia i innowacyjność. Zimbabwe zaprasza braci z Rosji do odkrywania możliwości biznesowych w naszym kraju” – powiedział prezydent Emmerson Mnangagwa.

I arrived today in St. Petersburg for the 27th SPIEF. Had the honour of discussing Zimbabwe-Russia economic and diplomatic ties with President Putin. Together, we aim for mutual growth and cooperation. #SPIEF2024 #Zimbabwe pic.twitter.com/aqfnP9Rzrm

— President of Zimbabwe (@edmnangagwa) June 6, 2024