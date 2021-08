Wystrzały przy białorusko-litewskiej granicy

Służba Ochrony Granicy Państwowej Litwy poinformowała, że w sobotę przy granicy tego państwa słychać było po stronie białoruskiej strzały i odpalano z niej flary.

W ciągu dnia funkcjonariusze Państwowej Służby Granicznej na terenie Białorusi słyszeli kilka odgłosów pojedynczych wystrzałów, a o zmierzchu zarejestrowali kilka flar sygnałowych, podał litewski nadawca publiczny LRT. Przytoczył on także zapewnienie litewskich pograniczników, że ich służba „nie musiała używać broni służbowej, uciekać się do specjalnych środków ani środków przymusu fizycznego”.

Do informacji tej odniosła się już strona białoruska. Państwowy Komitet Pograniczny Białorusi poinformował, że podlegli mu funkcjonariusze prowadzą u granic Litwy i Polski „planowe ćwiczenia”. Cytująca go rosyjska agencja informacyjna RIA Nowosti przypomniała o komunikacie białoruskiej służby z 3 sierpnia o tym, że przy granicy naszego państwa i przy granicy Litwy białoruscy funkcjonariusze przeprowadzą „kompleksowe ćwiczenia operacyjno-taktyczne”. Mają one trwać do 12 sierpnia. „Mogę tylko powiedzieć, że u nas odbywają się planowe ćwiczenia. Informowaliśmy o nich” – RIA Nowosti zacytowała anonimowego funkcjonariusza białoruskiej służby pogranicznej.

Tymczasem po litewskiej stronie granicy „dyżurują wzmocnione oddziały pograniczników i dołączonych do nich żołnierzy”. Razem wdrażają oni nową politykę litewskich władz zawracania napływających od strony Białorusi migrantów. W nocy z soboty na niedzielę, Litwini zawrócili łącznie 80 osób próbujących nielegalnie przekroczyć ich granicę. Nie doszło do ani jednego nielegalnego przekroczenia. Najwięcej migrantów próbujących wkroczyć na Litwę odnotowano na granicach rejonu solecznickiego, orańskiego i druskiennickiego.

Jak wcześniej podawaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek litewscy pogranicznicy zaczęli realizować nowe wytyczne swojego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych pozwalające na zawracanie nielegalnych imigrantów na Białoruś. Zgodnie z nowymi zasadami imigranci mają zwracać o azyl na przejściach granicznych na Litwę bądź w jej bądź w placówkach dyplomatycznych. W związku z tą praktyką Aleksandr Łukaszenko nakazał w czwartek „przykrycie każdego metra granicy”, żeby „ani jedna noga nie postała na terytorium Białorusi z południa lub z zachodu”.

W czerwcu i lipcu na Litwie lawinowo wzrosła liczba migrantów przekraczających nielegalnie granicę od strony Białorusi. Według stanu na czwartek 5 sierpnia, od początku roku zatrzymano już łącznie 4 110 nielegalnych migrantów – to ponad 50 razy więcej niż w ciągu całego 2020 roku (tylko w lipcu zatrzymano ponad 2,6 tys. osób). To głównie obywatele Iraku. Przybywają oni na Białoruś legalnie, a następnie przekraczają już nielegalnie granicę z Litwą, by dostać się do Unii Europejskiej. Litewscy politycy oskarżają Białoruś, że dzieje się to przy biernej postawie jej służb bezpieczeństwa lub wręcz przy ich pomocy. Zarejestrowano jak białoruscy pogranicznicy eskortują migrantów pod granicę Litwy. Na prośbę tego państwa władz Iraku zawiesiły połączenie lotnicze między Bagdadem a Mińskiej i zaczęły organizować samoloty dla ewakuacji chętnych Irakijczyków z Białorusi do ojczyzny.

lrt.lt/ria.ru/kresy.pl