Litwa wstrzymuje szczepienia preparatem AstraZeneca

Litwa czasowo wstrzymuje szczepienia szczepionką przeciwko koronawirusowi produkcji brytyjsko-szwedzkiego koncernu AstraZeneca – podał we wtorek portal Delfi.

O zawieszeniu szczepień brytyjsko-szwedzką szczepionką poinformował na konferencji prasowej minister zdrowia Litwy Arunas Dulkys. „Dzisiaj otrzymałem rekomendację Państwowej Służby Kontroli Leków (GSKL), która, podobnie jak inne agencje UE, zaleca zaprzestanie szczepień szczepionką AstraZeneca przeciwko COVID-19” – powiedział Dulkys.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przeakż 1% podatku

Minister zdrowia Litwy dodawał, że jego resort przychyli się do rekomendacji GSKL.

Według Gytisa Andrulionisa, szefa GSKL, decyzja o wstrzymaniu szczepień zapadła po otrzymaniu zgłoszeń o trzech przypadkach zakrzepicy. Doszło do nich w ciągu ostatnich kilku dni u pacjentów zaszczepionych na Litwie preparatem AstraZeneca.

„Do tej pory nie mamy dowodów na to, że stało się to z powodu szczepień, być może po prostu zbiegło się to ze szczepieniami, wszystkie te dane są przekazywane do wspólnej sieci, są oceniane przez Europejską Agencję Leków” – dodawał Andrulionis.

Również we wtorek szefowa Europejskiej Agencji Leków (EMA) Emer Cooke oświadczyła na konferencji prasowej, że nie ma dowodów, by odnotowane zakrzepy krwi miały związek ze stosowaniem szczepionki AstraZeneca. Według niej liczba zakrzepów w populacji osób zaszczepionych AstraZeneką nie wydaje się wyższa niż w przypadku całej populacji.

Cooke odniosła się też do możliwości związku powikłań z określoną partią szczepionki. „Otrzymując kolejne sygnały z Europy, widzimy, że to nie jest kwestia jednej partii szczepionki” – mówiła. Deklarowała jednak, że EMA sprawdzi tę hipotezę, podobnie jak tę mówiącą o negatywnym wpływie szczepionki na określone grupy populacji.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Stosowanie szczepionki AstraZeneca w obawie przed groźnymi powikłaniami przerwało już kilkanaście państw, w tym Francja, Hiszpania, Islandia, Włochy, Dania, Norwegia, Holandia i Niemcy. Pojawiły się jednak opinie ekspertów, że jest to efekt paniki. Szczepionka jest w dalszym ciągu podawana w Polsce.

Wcześniej Litwa, podobnie jak Austria, Estonia, Łotwa i Luksemburg, zawiesiła stosowanie jednej określonej partii szczepionki AstraZeneca.

Kresy.pl / delfi.lt / interia.pl / radiozet.pl