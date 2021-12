Urzędnik Putina oskarża antyszczepionkowców o „niszczenie narodu”

Naczelnik jednego z wydziału Administracji Prezydenta Rosji ostro skrytykował antyszczepionkowców.

Szef wydziału do spraw projektów społecznych w Administracji Prezydenta Rosji Siergiej Nowikow wystąpił w poniedziałek na ogólnokrajowym seminarium „Bez przedawnienia”. W trakcie swojego wstąpienia Nowikow odniósł się do kwestii szczepień przeciwko COVID-19 i ich krytyków, jak podała agencja informacyjna REGNUM.

Urzędnik zauważył, że krytycy szczepień co najmniej opóźniają proces podawania preparatu przeciw COVID-19 kolejnym grupom społecznym. Jak powiedział Nowikow robią to w sytuacji, gdy „codziennie umiera tysiąc osób”. Sugerował wręcz, że działalność antyszczepionkowców nie jest spontanicznym oddolnym zjawiskiem społecznym – „I uważa się jakby, że wszystko to po prostu społeczeństwo obywatelskie, demokracja, wolność słowa… Nie, to strategia zniszczenia narodu. I musimy sobie z tego zdawać sprawę”.

Choć Rosjanie jako pierwsi opracowali szczepionkę przeciwko COVID-19 jeszcze w sierpniu 2020 r., to poziom wyszczepienia społeczeństwa w Rosji pozostaje na niskim poziomie. Skłoniło to władze niektórych rosyjskich regionów do wprowadzenia obowiązku zaszczepienia się dla niektórych kategorii zawodowych, w tym pracowników oświaty, służby zdrowia, ale też łaźni, saun, klubów fitness, basenów, usług publicznych, cateringu, czy transportu publicznego.

W Rosji odnotowano jak dotąd ponad 9,8 mln przypadków zakażenia się wirusem SARS CoV-2. Zmarło 282 462 chorych na COVID-19. To czwarty wynik na świecie. Rosja od października ciężko przechodzi kolejną falę pandemii. W ciągu minionej doby odnotowano 32 136 nowych przypadków zakażenia. Zmarło 1184 chorych – to najwyższy wskaźnik na świecie.

regnum.ru/worldometers.info/kresy.pl