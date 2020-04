Były minister spraw zagranicznych Litwy krytykuje PiS za odchodzenie od demokracji i UE

Były, wieloletni litewski minister spraw zagranicznych Antanas Valionis uważa, że Polska przestaje być państwem demokratycznym i może opuścić Unię Europejską co będzie niekorzystne dla Litwy.

Valionis wypowiedział się dla dziennikarza gazety „Rzeczpospolita”. „Polska rządzona przez PiS powoli zmierza w stronę niedemokratyczną, co zaczęło się od przejęcia Trybunału Konstytucyjnego, a teraz to widać po przygotowaniach do wyborów prezydenckich. Ideologia partii rządzącej może doprowadzić w dłuższej perspektywie do Polexitu. Mimo że znaczna większość Polaków jest teraz za członkostwem w Unii Europejskiej” – powiedział w czwartek był szef litewskiej dyplomacji.

Portal gazety relacjonuje, że już kilka dni temu Valionis wypowiadając się dla litewskiej telewizji TV3 uznał, że Prawo i Sprawiedliwość może doprowadzić do wystąpienia Polski z UE. W rozmowie z dziennikarzem „Rzeczpospolitej” wieloletni litewskie minister spraw zagranicznych krytykował nawet to, że Polska nie chce przyjąć waluty euro – „podążanie Polski, która nie jest i nie chce być w strefie euro, inną drogą niż Litwa, to dla nas problem – mówi były szef litewskiego MSZ”. Jak podkreślił Valionis – „UE to wspólnota nie tylko interesów, ale i wartości. I na dłuższą metę różnice w podejściu do wartości mogą skłonić Polaków do opuszczenia Unii”. Rozważał też, że w projekcie reformy UE rozpatrywanym przez eurokratów „może się pojawić pomysł wpisania artykułu o usunięciu ze wspólnoty państw łamiących prawo unijne”.

Na jego twierdzenia zareagowała już Ambasada RP w Wilnie. Na jej stronie na Facebooku pojawiła się jeszcze we wtorek odpowiedź na telewizyjną wypowiedź Valionisa. Ambasada „z przykrością” odnotowała tę wypowiedź, oceniając ją jako „niesprawiedliwą i jednostronną” oraz twierdząc, że „oparta jest na błędnych interpretacjach i przeinaczaniu faktów”. Nasi dyplomaci zasugerowali nawet, że „takie wypowiedzi prowadzą do wbijania klina pomiędzy strategiczne partnerstwo Polski i Litwy i działają na korzyść tych podmiotów, które widzą pożytki w podziałach między członkami UE i NATO”.

„Polska jest pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej i aktywnie uczestniczy w dyskusjach nad reformą wspólnoty i zwiększeniem skuteczności jej działań, z poszanowaniem narodowej specyfiki. Kluczową wartością dla Polski jest solidarność #EUSolidarity między członkami UE, czemu polski rząd daje wyraz w trakcie pandemii COVID-19″ – napisano na stronie naszej Ambasady w Wilnie. W tym samym wpisie przytoczono też styczniową wypowiedź premiera Mateusza Morawieckiego – „W obozie rządzącym [w Polsce] nikt o takim scenariuszu nie mówi i nie myśli. Przypomnę to kolejny raz, polexit jest równie niemożliwy, jak np. germanexit”. Dodano do niej kwietniową wypowiedź szefa rządu – „Bilans 15 lat Polski w Unii Europejskiej jest bardzo pozytywny”, a „w sferze symbolicznej w 2004 roku przypieczętowano zakończenie powojennego podziału w Europie. Przypieczętowano, bo pamiętajmy, że pięć lat wcześniej wstąpiliśmy do NATO. W wymiarze politycznym mamy podstawy bezpieczeństwa, stabilności i wymiany poglądów przed najważniejszymi decyzjami”.

Litewski politolog polskiego pochodzenia Andrzej Pukszto twierdzi, że opinia Valionisa, prominentnego przedstawiciela elity politycznej Litwy, nie jest w tym państwie odosobniona. „Obawy związane z antybrukselskim kursem PiS nie dręczą na Litwie tylko Valionisa, trudno powiedzieć na ile są powszechne, ale na pewno obecne w kręgach proeuropejskich liberałów. A samego Valionisa nie sposób uznać za niechętnego Polsce” – stwierdził politolog.

Valionis w latach 1994-2000 był ambasadorem Republiki Litewskiej w Polsce. Potem, w latach 2000-2006 był ministrem spraw zagranicznych w kilku centrowych i lewicowych rządach.

