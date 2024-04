Gruzja wznawia prace nad ustawą o agentach zagranicznych

Polska powinna się domagać nie tylko odszkodowania dla rodziny Polaka, który zginął w izraelskim ataku na konwój humanitarny, ale też ścigania tej zbrodni wojennej. Jeśli ktoś strzela do cywilów na wojnie, to jest to zbrodnia wojenna - oświadczył marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia skomentował we wtorek izraelski atak w Strefie Gazy, w którym zginęło 7 wolontariuszy, w tym Polak. "Jest jasne, że Izraelczycy mają prawo do obrony siebie i swojego terytorium przed terrorystami z Hamasu, ale nikt nie ma prawa zabijać cywilów i osób świadczących pomoc. Słyszymy, że ten atak został wykonany przez siły, które miały osłaniać konwój, przy użyciu środków bezzałogowych. A więc teraz armia izraelska musi znaleźć odpowiedź na pytania, co się tak naprawdę stało, czy błędy w szkoleniu, czy błędy w działaniu na miejscu. To dramatyczna sytuacja" - powiedział.

Jak dodał, jeśli ktoś strzela do cywilów na wojnie, niezależnie od tego, czy są to pracownicy humanitarni, pacjenci szpitala, czy osoby cywilne, to jest to zbrodnia wojenna precyzyjnie opisana w prawie międzynarodowym i ścigana.