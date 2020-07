Szefowa KE poparła restrykcje wobec polskich miast, które chcą być wolne od ideologii LGBT

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen zajęła w czwartek stanowisko w sprawie zabierania unijnych funduszy tym polskim miastom, które przyjęły rezolucje wymierzone w ideologię LGBT. Wynika z niego, że Von der Leyen popiera linię postępowania nakreśloną przez komisarz UE ds. równości Helenę Dalli w tej sprawie.

Jak podała Polska Agencja Prasowa, rzeczniczka KE Dana Spinant została w czwartek zapytana, czy Komisja Europejska podtrzymuje decyzję o odrzuceniu wniosków złożonych w ramach unijnego programu „Partnerstwo miast” przez te polskie samorządy, które przyjęły rezolucje przeciwko ideologii LGBT, bądź dotyczące obrony praw rodziny. Pytano ją też o to, jaką odpowiedź KE ma na zarzuty polskich władz w kwestii odrzucenia wniosków. W odpowiedzi Spinant przedstawiła stanowisko Ursuli Von der Leyen w tej sprawie. Ukazało się też ono na twitterowym koncie szefowej KE.

„Nasze traktaty zapewniają, że każdy człowiek w Europie może być tym, kim jest, żyć tam, gdzie chce, kochać kogo chce i mierzyć tak wysoko, jak chce. Będę nadal forsowała Unię Równości” – brzmiało oświadczenie Von der Leyen, które na Twitterze opatrzono hashtagiem „LGBTI”.

Our treaties ensure that every person in Europe is free to be who they are, live where they like, love who they want and aim as high as they want.

I will continue to push for a #UnionOfEquality. #LGBTI

