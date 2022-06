Austria reaktywuje elektrownię węglową

Austriacki rząd zdecydował o reaktywacji zamkniętej w 2020 roku elektrowni węglowej w Mellach w obliczu ograniczenia dostaw gazu ziemnego przez Rosję.

Jak podała agencja Reutera, rząd Austrii uzgodnił w niedzielę z największym austriackim wytwórcą energii elektrycznej, Grupą Verbund, przekształcenie rezerwowej elektrowni gazowej w Mellach w południowej Austrii, tak aby mogła wytwarzać energię elektryczną z węgla, gdyby ograniczenia dostaw gazu z Rosji spowodowały kryzys energetyczny.

Decyzję podjęto po posiedzeniu gabinetu kryzysowego w związku z ograniczeniem dostaw gazu przez Rosję. Wcześniej sąsiednie Niemcy ogłosiły kroki w celu rozwiązania problemu zmniejszenia dostaw rosyjskiego gazu, w tym zwiększenie zależności od elektrowni węglowych.

Elektrownia w Mellach, zlokalizowana niedaleko Grazu w Styrii, była ostatnią elektrownią węglową w Austrii. Odłączono ją od sieci wiosną 2020 roku i przekształcono w rezerwową elektrownię gazową. Zamknięcie miało związek z austriacką strategią ochrony klimatu, której celem było uzyskanie 100% energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Według agencji informacyjnej APA ponowne przekształcenie elektrowni w węglową potrwa kilka miesięcy.

Kanclerz Austrii Karl Nehammer wyjaśnił, że priorytetem pozostaje zabezpieczenie dostaw gazu. Austria próbuje zastąpić brakujący gaz rosyjski gazem od innych dostawców i z innych źródeł.

W połowie czerwca zapełnienie magazynów gazu w Austrii wynosiło 39 proc. Dla porównania w Niemczech wskaźnik ten wyniósł ostatnio 57 proc.

Jak podawaliśmy, Gazprom zmniejsza dostawy gazu ziemnego do Europy poprzez gazociąg Nord Stream 1 twierdząc, że jest to spowodowane problemami z naprawą turbin. Rosyjski ambasador przy UE dopuścił nawet możliwość całkowitego wstrzymania dostaw. Klaus Mueller, szef niemieckiego regulatora energetycznego Bundesnetzagentur, powiedział, że rosyjskie tłumaczenie zmniejszenia dostaw jest technicznie „nieuzasadnione” i ma na celu podniesienie cen gazu. Zmniejszenie dostaw gazu może skomplikować plan UE napełnienia magazynów tego surowca w 80% do października i w 90% do listopada. Obecnie magazyny są zapełnione w 52%.

Kresy.pl / reuters.com / n-tv.de