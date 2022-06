Rosja zakręca Europie kurek z gazem

Gazprom zmniejsza dostawy gazu ziemnego do Europy poprzez gazociąg Nord Stream 1 twierdząc, że jest to spowodowane problemami z naprawą turbin. Rosyjski ambasador przy UE dopuścił możliwość całkowitego wstrzymania dostaw.

Jak podała w czwartek agencja Reutera, Gazprom poinformował, że po raz drugi w ciągu kilku dni ogranicza dostawy gazu do Niemiec przez gazociąg Nord Stream 1. Obecnie gazociąg tłoczy 67 mln metrów sześciennych gazu dziennie, co stanowi tylko 40% jego przepustowości.

Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że zmniejszenie dostaw nie było celowe i jest związane z problemami z konserwacją turbin, które wysłano do Kanady. „Wiemy, że są problemy z turbinami, z ich konserwacją – turbina nie jest zwracana i gdzieś została zablokowana” – powiedział dziennikarzom Pieskow. Według niego jest to konsekwencja sankcji. Potwierdziła to firma Siemens Energy, podając, że turbina, która jest w Montrealu, nie mogła zostać zwrócona z powodu sankcji. Turbiny zostały wyprodukowane w Kanadzie i muszą być tam regularnie wysyłane do konserwacji.

Reuters podaje, że Klaus Mueller, szef niemieckiego regulatora energetycznego Bundesnetzagentur, powiedział, że rosyjskie tłumaczenie zmniejszenia dostaw jest technicznie „nieuzasadnione” i ma na celu podniesienie cen gazu, które w czwartek po południu rzeczywiście skoczyły o około 30%. Włochy przekazały, że Moskwa może wykorzystać tę kwestię do wywierania presji politycznej.

Ambasador Rosji w Unii Europejskiej powiedział państwowej agencji prasowej RIA Nowosti, że dostawy gazu rurociągiem Nord Stream 1 mogą zostać całkowicie zawieszone z powodu problemów z naprawą turbin w Kanadzie.

Zmniejszenie dostaw gazu może skomplikować plan UE napełnienia magazynów tego surowca w 80% do października i w 90% do listopada. Obecnie magazyny są zapełnione w 52%. „Być może moglibyśmy przetrwać lato, ponieważ jesteśmy po sezonie grzewczym. Ale konieczne jest wypełnienie magazynów, aby przetrwać zimę” – powiedział Klaus Mueller czwartkowemu wydaniu dziennika Rheinische Post.

Kresy.pl / reuters.com