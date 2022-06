Macron: Wniosek Mołdawii o przystąpienie do UE jest całkowicie uzasadniony [+VIDEO]

Prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że wniosek Mołdawii o przystąpienie do Unii Europejskiej jest „całkowicie uzasadniony”, przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Mołdawii Maią Sandu.

Jak poinformowała agencja prasowa Reuters, prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział w środę, że wniosek Mołdawii o przystąpienie do Unii Europejskiej jest „całkowicie uzasadniony”, przemawiając na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Mołdawii Maią Sandu.

Francja, która przewodniczy Unii Europejskiej do końca miesiąca, pomoże osiągnąć konsensus wśród członków UE w sprawie wniosku Mołdawii o przystąpienie do bloku na kluczowym posiedzeniu Rady w przyszłym tygodniu, powiedział Macron.

Opisał wojnę na Ukrainie jako „zagrożenie dla stabilności całego regionu”, a Mołdawię jako państwo, które jest „już krajem zakotwiczonym w europejskiej rodzinie”.

Macron powiedział, że chce osiągnąć konsensus w sprawie przyznania trzem krajom statusu oficjalnego kandydata, dodając, że wniosek Mołdawii nie powinien być oddzielany od wniosku Ukrainy.

Sandu powiedział, że Mołdawia chciała jak najszybciej zostać członkiem UE. „Ale jesteśmy realistami i rozumiemy, że wciąż mamy wiele do zrobienia. Wojna na Ukrainie skomplikowała integrację Mołdawii z UE, ale reformy zbliżały Mołdawię do standardów unijnych” – powiedziała.

Przypomnijmy, że portal PRO TV, powołując się na ministra spraw zagranicznych Nicu Popescu, rząd Republiki Mołdawii zamierza przeanalizować normy i porozumienia dotyczące członkostwa kraju we Wspólnocie Niepodległych Państw. W tle rosyjska agresja zbrojna na Ukrainę.

„Integracja z Unią Europejską jest dla naszego kraju absolutnym priorytetem” – powiedział Popescu.

Zaznaczył, że kierownictwo państwa zamierza „przeanalizować” zarówno akty prawne, jak i porozumienia dotyczące członkostwa Mołdawii w WNP. Minister zwrócił jednocześnie uwagę na zmieniającą się sytuację regionalną, a mianowicie agresję Rosji wobec Ukrainy.

„Rozszerzenie jest najskuteczniejszym instrumentem UE służącym wspieraniu pokoju i zapewnianiu stabilności w kruchej Europie Wschodniej. Przyczyną powstania UE był trwały pokój, a zaangażowanie w tę misję musi zostać odnowione” – pisał w swoim artykule dla The Economist.

#Enlargement is the most effective EU instrument to foster peace & bring stability to fragile Eastern Europe, I write in my @TheEconomist op-ed.

Lasting peace was the reason behind the creation of the #EU & the commitment to this mission must be renewed.https://t.co/DvegcCoeV5

— Nicu Popescu (@nicupopescu) June 15, 2022