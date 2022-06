Przywódcy Niemiec, Francji i Włoch za przyznaniem Ukrainie statusu kandydata do UE

Przywódcy Niemiec, Francji i Włoch, a także Rumunii, wyrazili w czwartek w Kijowie swoje poparcie dla wniosku Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

Na wspólnej konferencji prasowej w Kijowie prezydenci Francji i Rumunii oraz szefowie rządów Niemiec i Włoch poparli starania Ukrainy o przyznanie jej statusu kandydata do Unii Europejskiej.

„Jutro Komisja Europejska wystąpi z wnioskiem, a w przyszłym tygodniu Rada Europejska zdecyduje o perspektywie europejskiej [Ukrainy – przyp. red.]. I cała nasza czwórka popiera przyznanie Ukrainie statusu kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej” – cytuje słowa prezydenta Francji Emmanuela Macrona ukraińska agencja prasowa Ukrinform.

Macron dodawał, że „prezydent Zełenski wie, że proces akcesyjny zajmie pewien czas, ale już dziś potrzebne są konkretne działania, ta europejska ścieżka dopiero się zaczyna”.

Również kanclerz Niemiec Olaf Scholz potwierdził poparcie swojego kraju dla ukraińskiego wniosku o status kandydata do UE.

#BREAKING: German Chancellor Olaf Scholz says he supports granting EU candidate status for Ukraine and Moldova, during a visit to the Ukrainian capital Kiev. pic.twitter.com/S5CncAbedw — dpa news agency (@dpa_intl) June 16, 2022

„Przyjechaliśmy z jasnym przesłaniem: Ukraina należy do europejskiej rodziny. Ważnym kamieniem milowym na drodze do UE jest status kandydata… Na posiedzeniach Rady Europejskiej będę jednoznacznie opowiadał się za jednolitym stanowiskiem. Niemcy będą za pozytywną decyzją” – powiedział Scholz, przypominając, że decyzja powinna zostać przyjęta jednogłośnie przez wszystkich 27 członków Unii Europejskiej.

Stolz podkreślił również, że aby uzyskać członkostwo, trzeba spełnić jasne kryteria, z których wymienił kwestie demokracji i praworządności.

W identycznym tonie wypowiadał się premier Włoch Mario Draghi. „Najważniejszym przesłaniem naszej wizyty jest to, że Włochy chcą Ukrainy w UE, chcą, aby miała ona status kandydata i podtrzymają to stanowisko na nadchodzącej Radzie Europejskiej” – powiedział włoski premier. Draghi dodawał, że Wołodymyr Zełenski wie, iż do UE wiedzie „droga do przebycia a nie tylko jeden krok”.

Jak podawaliśmy, prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz RFN Olaf Scholz i premier Włoch Mario Draghi przybyli wspólnie do Kijowa w czwartek przed południem. Była to pierwsza wizyta tych na Ukrainie od czasu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na ten kraj. Osobno w Kijowie pojawił się prezydent Rumunii Klaus Iohannis, który dołączył do przywódców Niemiec, Włoch i Francji, i uczestniczył w spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim. Europejscy przywódcy odwiedzili Irpień, miasteczko satelickie na północny-zachód od Kijowa, który przed końcem marca był kontrolowany przez wojska rosyjskie podchodzące pod Kijów. Rosjanie spowodowali tam wielkie zniszczenia materialne, a władze Ukrainy twierdzą też, że torturowali i zabijali miejscowych cywilów.

Kresy.pl / Ukrinform / ANSA