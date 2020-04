Czeski rząd zezwolił na uprawianie niekontaktowych sportów na świeżym powietrzu

Od wtorku w Czechach złagodzono niektóre ograniczenia wprowadzone w związku ze zwalczaniem epidemii koronawirusa. M.in. ponownie można uprawiać niekontaktowe sporty na otwartej przestrzeni, na przykład bieganie czy tenis.

Jak podaje Radio Praha, zmiany zostały ogłoszone w poniedziałek przez wicepremiera Karela Havliczka. Ludzie mogą teraz uprawiać indywidualne sporty na świeżym powietrzu. Nie trzeba przy tym zakrywać ust i nosa, o ile nie jest się w zatłoczonych miejscach.

Według portalu Novinky.cz decyzja czeskiego rządu spowodowała, że grafik zamkniętego dotąd kompleksu sportowego Hamr w Pradze zapełnił się w ciągu kilku minut. „Uruchomiliśmy system rezerwacji w niedzielę wieczorem o wpół do ósmej i o ósmej już był zapełniony. Oczywiście ludzie nie mogli się doczekać” – powiedział współwłaściciel kompleksu Jakub Strnad przyznając, że trzy tygodnie zastoju przyniosły jego biznesowi milionowe straty. Jak dotąd jego ośrodek otworzył tylko korty tenisowe.

Od czwartku swoje drzwi dla klientów otworzą sklepy z artykułami budowlanymi, komputerowymi a także warsztaty naprawy rowerów.

W czwartek wejdzie w życie nowa nowa regulacja nakazująca zachowywanie w sklepach dystansu dwóch metrów od innych ludzi. Nie dotyczy to krewnych oraz osób pomagających seniorom.

Jak pisaliśmy w poniedziałek, w ciągu kilku ostatnich dni dzienne tempo wzrostu liczby infekcji w Czechach zmalało do poziomu jednocyfrowego. Skłoniło to czeskie władze do poluzowania ograniczeń wprowadzonych dla tłumienia epidemii. „Mówimy teraz wyraźnie, że jesteśmy w stanie stosunkowo dobrze poradzić sobie tutaj z pandemią, że to nie pandemia nami kieruje” – mówił na konferencji prasowej minister zdrowia Adam Vojtech.

Wedlug Vojtecha nie ma powodu do pośpiechu w znoszeniu ograniczeń. Jak mówił, po każdym takim poluzowaniu reguł powinien nastąpić dwutygodniowy okres oceny skutków podjętej decyzji.

Czeski rząd planuje przeprowadzenie w najbliższym czasie testów próbki populacji, aby uzyskać dane na temat rozpowszechnienia wirusa wśród ogółu społeczeństwa.

Kresy.pl / radio.cz / novinky.cz