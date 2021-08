Zaszczepieni mogą przenosić koronawirusa – ostrzegają brytyjscy eksperci

Ponad jedna trzecia hospitalizowanych w Wielkiej Brytanii z powodu zakażenia mutacją Delta koronawirusa była zaszczepiona.

Portal telewizji Al Jazeera przytacza najnowsze dane brytyjskiego Public Health England (PHE). Według nich, wśród 1467 osób hospitalizowanych w Zjednoczonym Królestwie z powodu zakażenia się koronawirusem w jego odmianie Delta 55,1 proc. było niezaszczepionych. Natomiast 34,9 proc. wśród tych chorych stanowiły osoby, które przyjęły dwie dawki szczepionki przeciw wirusowi. Dane pochodzą z okresu 19 lipca-2 sierpnia.

Wielka Brytania osiągnęła wysoki poziom wyszczepienia populacji. Dwie dawki preparatów AstraZeneca, Moderna bądź Pfizer-BioNTech przyjęło już 75 proc. dorosłych mieszkańców Wielkiej Brytanii. „Czym więcej ludzi będzie dostawać szczepionkę tym większy będziemy widzieć procent zaszczepionych w szpitalach” – napisało PHE.

Jenny Harries, szefowa Narodowej Agencji Zdrowia Zjednoczonego Królestwa podkreśliła, że choć szczepionka pozostaje „najlepszym narzędziem jakie mamy, by chronić siebie i swoich bliskich od zagrożenia poważnej choroby”, to jednocześnie zaznaczyła, że zaszczepienie nie usuwa ryzyka zachorowania u wszystkich ludzi. Dodatkowo osoby zaszczepione nadal mogą roznosić wirusa, same nie chorując.

Wnioski PHE zgadzają się z wynikami badań Amerykańskiego Centrum Kontroli i Prewencji Chorób, które w zeszłym tygodniu również postawiło wniosek, że osoby zaszczepione zakażone wariantem Delta mogą, w przeciwieństwie do innych wariantów, łatwo przenosić wirusy.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

„Niektóre wstępne odkrycia… wskazują, że poziom wirusa u osób zarażonych Delta już po zaszczepieniu może być podobny do poziomu stwierdzanego u osób nieszczepionych” – twierdzi PHE – „Może to mieć wpływ na zakaźność ludzi, niezależnie od tego, czy zostali zaszczepieni, czy nie. Jest to jednak wczesna analiza eksploracyjna i potrzebne są dalsze ukierunkowane badania, aby potwierdzić, czy tak jest.”

Jak przypomniała Al Jazeera mutacja Delta odpowiada obecnie za większość przypadków zakażenia się koronawirusem na świecie. W Wielkiej Brytanii przypada na nią 99 proc. zbadanych przypadków.

Czytaj także: Rosyjska wicepremier wzywa do wprowadzenia środków przeciwepidemicznych

aljazeera.com/kresy.pl