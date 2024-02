W Strefie Gazy brak czystej wody pitnej – większość dzieci choruje

Doradca ds. mediów Agencji Narodów Zjednoczonych ds. Pomocy i Pracy dla Uchodźców Palestyńskich (UNRWA) Adnan Abu Hasna twierdzi, że większość mieszkańców Strefy Gazy pije zanieczyszczoną wodę.

Według Abu Gasna brudną wodę pije 75 proc. Palestyńczyków przebywających w Strefie Gazy. 90 proc. dzieci jest chora, portal Middle East Monitor przytoczył słowa z wywiadu jakiego rzecznik UNRWA udzielił telewizji Al-Araby. W środę UNRWA poinformowała, że ilość pomocy humanitarnej docierająca do Strefy Gazy spadła w lutym o 50 procent w porównaniu ze styczniem, dodając, że: „Nie można bezpiecznie dotrzeć do północnej Gazy i części południowej Gazy”.

„Konwoje z pomocą są nadal pod ostrzałem, a władze izraelskie uniemożliwiają do nich dostęp” – ujawniła w raporcie opublikowanym na swojej stronie internetowej agenda ONZ, dodając, że „44 procent szkół UNRWA zostało trafionych lub bezpośrednio uszkodzonych” podczas izraelskich bombardowań Strefa Gazy.

Według wyników ostatnich badań niedożywienia przeprowadzonych przez Global Nutrition Cluster, wskaźnik ogólnego ostrego niedożywienia w Strefie Gazy znacznie wzrósł wśród dzieci w wieku od sześciu do 59 miesięcy do 16,2 procent, co przekracza próg krytyczny ustalony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) – 15 proc.

17 listopada UNRWA ogłosiła, że w świetle trwającej wojny mieszkańcy północnej Strefy Gazy są „na krawędzi głodu i nie mają dokąd się udać”.

Nowy etap konfliktu izraelsko-palestyńskiego rozpoczął się 7 października wraz z atakiem palestyńskiej organizacji polityczno-wojskowej Hamas na południowy Izrael. Hamas wystrzelił według różnych szacunków 2-5 tys. pocisków rakietowych, a następnie rozpoczął ofensywę, której częścią był desant przeprowadzony za pomocą motolotni i łodzi.

Izrael zareagował na to zmasowanym atakiem, w tym masowym bombardowaniem i ostrzałem zabudowy Gazy. Wprowadził także całkowitą blokadę palestyńskiej eksklawy, obejmującą także odcięcie od żywności, leków, energii elektrycznej i wody. Jedynie od czasu do czasu do regionu wpuszczane są konwoje z pomocą humanitarną wjeżdżającą od strony Egiptu.

Izrael twierdzi, że w wyniku ataku Hamasu zginęło 1,2 tys. osób, w większości cywilów. Hamas wziął 7 października 240 zakładników, z których część już została uwolniona. Zginęło również 29 tys. Palestyńczyków w Strefie Gazy. To w większości kobiety i dzieci.

Jak relacjonują źródła palestyńskie w czwartek nad ranem miało dojść do ataku na cywilów gromadzących się w Gazie w oczekiwaniu na mąkę z pomocy humanitarnej. Według Palestyńczyków na skutek ostrzału izraelskich czołgów zginęło co najmniej 70 osób, a około 250 zostało rannych.

middleeastmonitor.com/kresy.pl