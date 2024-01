Krewni izraelski zakładników wdarli się do Knesetu

Krewni Izraelczyków przetrzymywanych jako zakładnicy w Gazie przez Hamas wtargnęli w poniedziałek na posiedzenie komisji parlamentarnej w Jerozolimie, żądając od parlamentarzystów, aby zrobili więcej, aby uwolnić swoich bliskich.

Poniedziałkowa akcja grupy około 20 oobywateli ilustruje rosnące oburzenie w związku z odmową premiera Benjamina Netanjahu wyrażenia zgody na porozumienie z Hamasem w sprawie uwolnienia pojmanych w czasie jego październikowego ataku jeńców i zakładników, oceniła informująca o incydencie Al Jazeera.



Families of kidnapped Israelis disrupted a Knesset meeting – relatives of the hostages demand the return of their loved ones from Hamas captivity

In Jerusalem, relatives of kidnapped Israeli citizens disrupted a meeting of the Knesset Finance Committee: they broke into the room… pic.twitter.com/9gvKKe6SPo

— S p r i n t e r (@Sprinter99800) January 22, 2024