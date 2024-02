Dziesiątki zabitych po tym, gdy Izraelczycy ostrzelali tłum Palestyńczyków w Gazie

Al Jazeera podaje, iż dziesiątki zabitych i setki rannych to skutek porannego ataku izraelskiej armii na tłum cywilów oczekujących na wydanie żywnośxi z pomocy humanitarnej.

Katarska telewizja przytoczyła informację Ministerstwa Spraw Zagranicznych palestyńskich władz narodowych twierdzącego, że w czwartek rano zginęło w Gazie co najmniej 70 Palestyńczyków, a 250 zostało rannych. Przedstawicielstwo Palestyńczyków określiło izraelski atak jako “masakrę”. Mieszkańcy Gazy zebrali się na ulicy al-Rashid, dokąd, jak przypuszczano, przyjechały ciężarówki z maką pochodzącą z darów organizacji humanitarnych. I właśnie oni zostali zaatakowani.



The Ministry of Foreign Affairs and Expatriates// Condemns the massacre in the Nablsi Square in Gaza and calls for an immediate ceasefire as the sole means to protect civilians.#Gaza_under_attack#CeasefireNow#Palestine#Israeliwarcrimes pic.twitter.com/AaoEtAofMC

— State of Palestine – MFA 🇵🇸🇵🇸 (@pmofa) February 29, 2024