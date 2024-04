Polskę potępiła atak Iranu na Izrael

Ministerstwo Spraw Zagranicznych potępiło w sobotę atak Iranu na Izrael, wezwało także do zachowania “powściągliwości”.

“Polska z całą mocą potępia ataki rozpoczęte przez Iran na Izrael. Wzywamy Iran i jego sojuszników do zachowania powściągliwości i natychmiastowego zaprzestania działań wojennych” – czytamy w sobotnim komunikacie MSZ.

“Priorytetem jest zapewnienie stabilności i pokoju w regionie”.

Warto zauważyć, że dzień wcześniej MSZ wydało ostrzeżenie dla podróżujących do Izraela, Palestyny i Libanu. “W związku ze wzrostem napięcia na Bliskim Wschodzie powtarzamy nasze ostrzeżenia dla podróżnych. Nie można wykluczyć, że dojdzie do nagłej eskalacji działań zbrojnych, co spowodowałoby znaczne trudności w opuszczeniu tych trzech państw. Ewentualna eskalacja może doprowadzić do istotnych ograniczeń w ruchu lotniczym oraz braku możliwości przekraczania lądowych przejść granicznych”.

W sobotę późnym wieczorem w irańskich mediach pojawiły się doniesienia, wedle których Iran rozpoczął uderzenie odwetowe, wymierzone przeciwko Izraelowi. Miała to być reakcja na izraelski atak na budynek irańskiej ambasady w Damaszku 1 kwietnia br., w którym zginęło kilku członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej. W izraelskim ataku zginęli dowódca Sił Specjalnych Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej generał brygady Mohammad Reza Zahedi i jego zastępca Mohammad Hadi Hadżi Rahimi. Zahedi to ważny funkcjonariusz Korpusu. Według tych informacji, w kierunku „terytoriów okupowanych” wysłano dużą liczbę dronów. W momencie publikacji artykułu, nie było oficjalnego potwierdzenia ataku ze strony irańskiej.

Już wcześniej pisaliśmy, że sytuacja na Bliskim Wschodzie staje się coraz bardziej napięta. Izrael, jak podawały w piątek i sobotę tamtejsze media, spodziewa się ze strony Iranu lub powiązanych z nim organizacji ataku odwetowego, w odpowiedzi na izraelskie uderzenie w rejonie Damaszku w Syrii. Zginęło w nim kilku członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

W piątek Hezbollah przeprowadził duży atak rakietowy na północny Izrael z terytorium Libanu. Według oświadczenia tej organizacji, wystrzelono kilkadziesiąt rakiet w kierunku stanowisk artylerii Sił Obronnych Izraela (IDF). Atak nastąpił niedługo po tym, jak IDF uderzyła w kilka budynków na południu Libanu, twierdząc, że są tam członkowie Hezbollahu.

Przypomnijmy, że w sobotę irańska państwowa agencja IRNA podała, że irańscy komandosi z Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przejęli statek “związany z Izraelem”. Do zdarzenia miało dojść w okolicy cieśniny Ormuz.

Kresy.pl/Ministerstwo Spraw Zagranicznych