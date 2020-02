Donald Trump: ryzyko związane z koronawirusem w USA pozostaje niskie

Podczas środowej odprawy prasowej w Białym Domu, Donald Trump uspokajał obywateli USA – pisze Reuters. Prezydent twierdzi, że ryzyko związane z pojawieniem się koronawirusa w ich kraju jest niskie.

Podczas odprawy prasowej w Białym Domu, Donald Trump przekonywał, że jego administracja jest w pełnej gotowości do szybkiego działania przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa – przekazuje agencja prasowa Reuters.

Centrum Kontroli i Zapobiegania Chorobom potwierdziło nowy przypadek koronawirusa, tym razem w Kaliforni. Zarażony nie podróżował poza granice Stanów Zjednoczonych, nie był też wystawiony na kontakt z osobami, które były już chore. Jest to piętnasty przypadek śmiertelnego wirusa w Stanach Zjednoczonych.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Donald Trump przekazał, że jego administracja nie jest gotowa do wprowadzenia restrykcji na podróże do krajów zainfekowanych, takich jak Korea Południowa czy Włochy. Zostawia sobie jednak miejsce na zmianę tej decyzji. Departament Stanu ogłosił alarm na podróżowanie do Korei, zachęca obywateli do przemyślenia swoich podróży.

O sytuacji na świecie i przygotowaniach innych państw na koronawirusa informujemy na naszym portalu. Jak zadeklarował w poniedziałek Rumuński sekretarz stanu Nel Tetaru, odpowiedzialny za ochronę przed wirusem, żadna z osób powracających z Włoch, samolotem lub samochodem, nie będzie w stanie uniknąć czternastodniowej kwarantanny.

Na lotnisku w Bukareszcie wszyscy pasażerowie przybywający z dotkniętych koronawirusem włoskich obszarów, będą obsługiwani za pomocą osobnego terminalu. Będą także zobligowani do wypełnienia krótkiego kwestionariusza z danymi identyfikacyjnymi i innymi istotnymi informacjami.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Jak już pisaliśmy, na Litwie z powodu szybkiego rozprzestrzeniania się w północnych Włoszech koronawirusa, w poniedziałek została zwołana Państwowa Komisja ds. Sytuacji Ekstremalnych. Podczas posiedzenia omawiano możliwe środki zapobiegawcze w celu ochrony kraju przed wirusem.

Również w poniedziałek, na briefingu wiceminister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko poinformował, że u osób, które przyjadą na Ukrainę z Włoch, podczas odprawy granicznej będzie mierzona temperatura. Innych środków bezpieczeństwa na granicach Ukraina obecnie nie zamierza wprowadzać.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Również kraje Bliskiego Wschodu są dotknięte wirusem. Liczba ofiar śmiertelnych koronawirusa w Iranie wynosi już 26 przypadków. Zagrożenie jest na tyle duże, że władze odwołały tradycyjne modlitwy w wielu miastach.

Teheran przedłużył podjęte środki bezpieczeństwa, zakaz imprez masowych i zamknięcie kin zostanie utrzymane przynajmniej przez kolejny tydzień. Śmiertelność wśród irańskich przypadków koronawirusa wynosi około 10%, to znacznie więcej niż światowa średnia (3%).

Mike Ryan, szef programu nagłych wypadków Światowej Organizacji Zdrowia, twierdzi że sytuacja musi być spowodowana „niezauważeniem momentu przeniknięcia wirusa do Iranu”. Według niego, problem Iranu może być większy niż to co jest teraz obserwowane.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Na naszym portalu przekazywaliśmy, że Arabia Saudyjska zawiesiła możliwość wchodzenia na swoje terytorium pielgrzymom i turystom z krajów, w których rozprzestrzenia się koronawirus. Zakaz objął 22 kraje i terytoria: Afganistan, Azerbejdżan, Chiny, Honk Kong, Indonezję, Iran, Włochy, Japonię, Kazachstan, Makau, Malezję, Pakistan, Filipiny, Singapur, Somalię, Południową Koreę, Syrię, Tajwan, Tajlandię, Uzbekistan, Wietnam i Jemen.

Minister Spraw Zagranicznych powiedział, że zawieszenie jest czasowe. Nie podał jednak czy przewiduje datę ponownego otwarcia granic. W Arabii Saudyjskiej nie potwierdzono jeszcze żadnego przypadku zachorowania z powodu śmiertelnego wirusa.

Kresy.pl/Reuters