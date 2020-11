Tichanowska obiecuje amnestię za ujęcie Łukaszenki i „członków jego grupy terrorystycznej”

Przebywająca na uchodźstwie liderka białoruskiej opozycji Swietłana Tichanowska wezwała do ujęcia Aleksandra Łukaszenki i jego współpracowników. Według niej są oni członkami „ugrupowania terrorystycznego”.

Tichanowska ogłosiła w piątek w serwisie Telegram powstanie „Trybunału Ludowego”, który ma doprowadzić do postawienia zarzutów łamiącym prawo białoruskim urzędnikom.

„Ja, Swietłana Tichanowska, ogłaszam Trybunał Ludowy i amnestię za schwytanie Łukaszenki i członków jego grupy terrorystycznej. Jeśli państwowy system sądownictwa nie działa, możemy to zrobić bez niego. Powinien odpowiedzieć każdy, kto łamał i łamie prawo: od członków komisji wyborczych i prorządowych obserwatorów po urzędników, ideologów i oficerów, którzy wydawali i wykonywali przestępcze rozkazy. Złamaliście prawo i boicie się sprawiedliwości. Ale czas sprawiedliwości nadszedł” – napisała opozycjonistka.

Białoruska opozycjonistka zapowiedziała powstanie systemu rejestrowania i potwierdzania dowodów przestępstw. Według niej każdy Białorusin będzie mógł przesłać do tego systemu dowody łamania prawa przez władze. Ma też powstać osobny program dla zbierania dowodów przestępstw od funkcjonariuszy organów ścigania. Tichanowska obiecała złagodzenie odpowiedzialności karnej lub nawet amnestię tym uczestnikom bezprawnych działań, którzy ułatwią zbieranie dowodów bądź sami je dostarczą.

Później, według Tichanowskiej, na podstawie zebranych materiałów każdy Białorusin będzie mógł zagłosować na specjalnej platformie za postawieniem „podejrzanych” „w stan oskarżenia”.

Była kandydatka na prezydenta Białorusi zapowiedziała zorganizowanie 20 grudnia masowej manifestacji „z ogłoszeniem Ludowego Oskarżenia”, podczas którego dojdzie do „pokazania światu, że większość domaga się sprawiedliwego procesu przestępców”.

„Dopóki w kraju nie zostanie przywrócone prawo, jedynym mechanizmem decyzyjnym jest głos większości” – przekonywała Tichanowska. Według niej „jeśli większość uzna, że ​​osoby te powinny zostać pociągnięte do odpowiedzialności”, każdy Białorusin będzie miał prawo do „obywatelskiego zatrzymania” oskarżonych. „Dotyczy to nie tylko Aleksandra Łukaszenki, ale także wszystkich, których zbrodnie będą poświadczone przez lud. Pomoc w pojmaniu głównych przestępców zostanie nagrodzona amnestią lub poważnym złagodzeniem odpowiedzialności za wcześniejsze przestępstwa” – napisała Tichanowska.

„Równolegle nasza międzynarodowa grupa już pracuje nad uznaniem Łukaszenki i jego wspólników za organizację terrorystyczną, także przy współpracy sądów o jurysdykcji uniwersalnej” – oznajmiła opozycjonistka.

Przypomnijmy, że w czwartek w Mińsku zmarł uczestnik opozycyjnych protestów Roman Bondarenko. Mężczyzna trafił w środę wieczorem do jednego z mińskich szpitali z poważnymi urazami głowy, po tym jak został wciągnięty do furgonetki przez osoby ubrane po cywilnemu. Swietłana Tichanowska odpowiedzialnością za śmierć Bondarenki obarczyła białoruskie władze. W piątek Aleksandr Łukaszenko nakazał, by śledztwem w sprawie zabójstwa Bondarenki zajęła się Prokuratura Generalna. Złożył też kondolencje rodzinie zabitego.

CZYTAJ TAKŻE: Tichanowska: walka z Łukaszenką może przybrać partyzancką formę

Kresy.pl