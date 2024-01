W Tokio płonie samolot pasażerski – zamknięto miejscowe lotnisko [+VIDEO]

Port lotniczy Tokio-Haneda został we wtorek zamknięty. Prawdopodobna kolizja spowodował zapłon dużego samolotu pasażerskiego. Trwa akcja gaśnicza.

Według lokalnych doniesień medialnych po wylądowaniu samolot rejsowy Japan Airlines (JAL) zderzył się z innym samolotem. Według wstępnych danych samolot zderzył z mniejszą jednostką japońskiej straży przybrzeżnej. Telewizja NHK podała, że wszystkich 379 pasażerów lotu nr 516 z Sapporo bezpiecznie opuściło samolot.



Video: a JAL plane caught fire while landing at Tokyo’s Haneda Airport this evening. Fire crews are on scene trying to extinguish the blaze. pic.twitter.com/YCVB4tPMRL

