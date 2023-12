Areszt dla sprawcy wypadku, w którym zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Policja: to obywatel Ukrainy

Na trzy miesiące do aresztu trafił podejrzany o spowodowanie wypadku w Międzyzdrojach, w którym zginęły trzy osoby, w tym dziecko. Lokalna policja przekazała portalowi Kresy.pl, że sprawca to obywatel Ukrainy. Prokuratura podała z kolei, że to ob. Polski. Mężczyzna może posiadać podwójne obywatelstwo. Warto jednak przypomnieć w tym kontekście proceder celowego nieudostępniania obywatelstwa sprawców w statystykach KGP.

W sobotę, 22 grudnia, ok. godz. 18 przy ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach (powiat kamieński, Zachodniopomorskie) doszło do wypadku, w którym zginęło troje pieszych, w tym dziecko. Auto wjechało w czteroosobową grupę pieszych, a kierowca zbiegł z miejsca wypadku. Około godziny 20 został zatrzymany przez policję. W wyniku zdarzenia zginęli 7-letni chłopczyk oraz 43-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna. Mężczyzna i chłopczyk byli reanimowani, lecz nie udało się ich uratować. Z kolei ranna 12-latka została przetransportowana śmigłowcem LPR do szpitala w Szczecinie.

Okazało się, że sprawca kierował pod wpływem środków odurzających.

W poniedziałek mężczyzna usłyszał zarzut spowodowania wypadku drogowego znajdując się pod wpływem środków odurzających oraz zarzut kierowania pojazdem pod wpływem środków odurzających. We wtorek sąd zdecydował o jego aresztowaniu na okres trzech miesięcy. Jak czytamy, sprawca “nie ustosunkował się do popełnienia zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień”. Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia.

W oficjalnych komunikatach nie podano narodowości sprawy. W mediach pojawiły się informacje o “mieszkańcu Polski, niepochodzącym z z województwa zachodniopomorskiego”.

Portal Kresy.pl zwrócił się z pytaniami w tej sprawie do lokalnej policji i prokuratury. W środę st. sierż. Katarzyna Jasion, oficer prasowa Komendanta Powiatowego Policji w Kamieniu Pomorskim przekazała, że sprawca to obywatel Ukrainy.

Z kolei rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie, prokurator Piotr Wieczorkiewicz przekazał nam, że sprawca jest obywatelem Polski. Wspomniane informacje nie muszą się wykluczać. Mężczyzna może posiadać podwójne obywatelstwo.

Należy jednak przypomnieć, że w lutym br. policja odmówiła portalowi Kresy.pl podania szczegółowych danych dotyczących przestępczości cudzoziemców w Polsce. Komenda Główna Policji tłumaczyła wówczas, że nie chce “powodować piętnowania obywateli konkretnego kraju”. Podobna praktyka – tj. ukrywanie narodowości sprawców przestępstw – była stosowana w poprzednich latach w niektórych krajach Europy.

Wspomniane dane Komenda Główna Policji upubliczniła znowu w lipcu br., w okresie poprzedzającym kampanię wyborczą do Sejmu i Senatu RP.

wnp.pl / wiadomosci.wp.pl / Kresy.pl