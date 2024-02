Korea Północna zerwała porozumienia gospodarcze w południowym sąsiadem

We wtorkowym wywiadzie teleiwzyjnym minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski zwrócił uwagę, że rząd Prawa i Sprawiedliwości masowo wpuszczał do kraju imigrantów.

Sikorski był we wtorek gościem programie i9:30 na entenie TVP 1. W jego trakcie dziennikarka zapytała ministra spaw zagranicznych o aferę do jakiej doszło w resorcie za rządów PiS - istnieje podjrzenie iż jeden z wiceministrów zorganizował wówczas system masowego wydawania wiz mieszkańcom Afryki i Azji w zamian za do dodatkowe opłaty dla firm pośredniczących. Wiceminister Piotr W. ma już w tej sprawie postawione formane zarzuty. Sikorski poparł ideę sejmowej komisji śledczej w tej sprawie, której pełen zakres i charakter nie są jeszcze znane.

Sikorski odniósł się jednak szerzej do całkokształtu polityki imigracyjnej rządów PiS. "Tam, gdzie było przestępstwo handlowania wizami, to to jest łatwe, bo tam już wkroczył prokurator, były zatrzymania, będą pewnie akty oskarżenia. Ale dla mnie afera wizowa polegała na czymś innym - przytacza portal 300polityka - Sprawa handlu kilkuset wizami, moim zdaniem, to był symptom czegoś znacznie poważniejszego – mianowicie tego, że za rządów poprzedniej koalicji, większości sejmowej, zmieniono nam skład etniczny naszego kraju bez żadnych decyzji czy to Rady Ministrów, czy Sejmu, czy nawet premiera."