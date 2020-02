Wyraźny spadek deficytu w handlu USA z Chinami. „Wojna handlowa Trumpa przynosi efekty”

W 2019 roku deficyt USA w handlu towarowym z Chinami zmniejszył się aż o 74 mld dol., czyli o ponad 1/6. „’Wojna handlowa’ przynosi efekty” – pisze portal Bankier.pl, zaznaczając, że to „sukces Trumpa”.

Jak informuje portal Bankier.pl, w 2019 roku deficyt USA w handlu towarowym z Chinami wyniósł 345,6 mld dol. To oznacza, że ujemne saldo zmniejszyło się o 73,9 mld dol., czyli o ponad 1/6. Portal zaznacza, że to wartość rekordowa, a zarazem najniższa od 2014 roku. Amerykanie osiągnęli ją w drugim roku wojny handlowej z Państwem Środka, a zarazem pierwszym, w którym przez pełny rok obowiązywały cła nałożone na towary sprowadzane z Chin.

Zwrócono uwagę głównym czynnikiem, który wpłynął na spadek deficytu, jest mniejszy import z Chin do USA. W 2019 roku wyniósł on 452 mld dol., co oznacza spadek o 11 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Ponadto, amerykański eksport do Chin spadł o 16 proc., ze 120 mld dol. w 2018 r. do 107 mld dol. w 2019 roku.

Takie dane są na pewno korzystne dla prezydenta USA Donalda Trumpa, który prowadzi wobec Chin bardzo zdecydowaną politykę gospodarczą. Już wcześniej podkreślał, że Stany Zjednoczone zbyt dużo tracą na wymianie handlowej z Chinami, co ma przełożenie m.in. na spadek miejsc pracy w USA.

Zmniejszenie deficytu w handlu dwustronnym między USA a Chinami potwierdzają też dane chiński. Według nich, w 2019 roku Chiny odnotowały 296 mld dol. nadwyżki handlowej.

Bankier.pl zaznacza jednak, że ogólny obraz chińsko-amerykańskich relacji handlowych nie uległ żadnej fundamentalnej zmianie. „USA dalej notują gigantyczny deficyt, a część kwoty „zyskanej” na obrocie z Państwem Środka „stracono” na innych kierunkach” – pisze portal. Zwraca uwagę, że w wymianie towarów i usług ze światem amerykański deficyt zmniejszył się do niespełna 617 mld dol. czyli o niespełna 11 mld dol. Ujemne saldo w handlu towarami spadło o 21,4 mld dol. ( spadek o 2,4 proc.), do 866 mld dol. Z kolei nadwyżka w handlu usługami zmalała o 10,4 mld dol., do 249,2 mld dol. (spadek o 4 proc.). Deficyt w wymianie międzynarodowej sięgnął 2,9 proc. amerykańskiego PKB. W 2018 roku było to 3 proc.

Od lat amerykański deficyt w handlu z Chinami rósł. Według danych skompilowanych przez Bankier.pl, jeszcze w 2002 roku wynosił nieco ponad 100 mld dol., ale już w 2005 przekroczył 200 mld. W 2012 przekroczono próg 300 mld dol., a w 2015 roku – 350 mld dol.

Jak informowaliśmy, w czwartek chińskie ministerstwo finansów ogłosiło, że od przyszłego tygodnia zmniejszy o połowę nałożone z końcem zeszłego roku dodatkowe cła na amerykańskie towary, warte 75 mld dolarów. Chiny obniżą karne cła z 10 do 5 procent, a te 5-procentowe do 2,5 proc. Chiński rząd oświadczył, że planowana redukcja ceł to odpowiedź na decyzję Amerykanów o zmniejszeniu o połowę 15-proc. ceł dodatkowych na chińskie towary o wartości 120 mld dol. Z dniem 14 lutego mają one zostać obniżone przez USA do 7,5 proc.

Przypomnijmy, że w ramach pierwszej fazy porozumienia handlowego z USA, zawartego 15 stycznia br, Chiny zobowiązały się do zakupu dodatkowych amerykańskich towarów i usług o wartości 200 mld dol. w ciągu następnych dwóch lat., w porównaniu do wartości importu w 2017 r. (wyniosła ona wówczas 186 mld dol.). Wśród nich zamówienia produktów amerykańskiego sektora rolnego mają być wyższe o 50 mld dol., zamówienia na produkty przemysłowe wyższe o 75 mld dol., zamówienia na dostawy surowców energetycznych wyższe o 50 mld. dol.

Należy zaznaczyć, że pomimo ustępstw ze strony chińskiej, Amerykanie utrzymają 25-procentowe cła jakie nałożyli na chińskie dobra o wartości 250 mld dol. czyli na ponad połowę wartości chińskiego eksportu do USA. Jednak o połowę (do 7,5 proc.) obniżone zostaną cła na chińskie telewizory, słuchawki bezprzewodowe i buty.

