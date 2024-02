Wyciek “spisu dziewic” przyczyną skandalu w Kazachstanie

Kazachstańskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zadecydowało o zbadaniu sprawy wycieku listy prywatnych danych medycznych studentek czołowej uczelni.



Skandal wybuchnął, gdy w internecie pojawiły się dane na temat badań ginekologicznych studentek Kazachskiego Uniwersytetu Narodowego im. Al-Farabiego działającego w dawnej stolicy i największym mieścia kraju – Ałmaty. Zawierają one między innymi informacje na temat tego, które z młodych kobiet zachowały dziewictwo. Początkowo informacje takie pojawiły się one na grupowym czacie aplikacji WhatsApp używany przez starostów grup studenckich, podał w środę portal Fergana. Szybko rozeszły się one wśród ogółu żaków.

Wyciek dotyczy danych studentek od I do IV roku studiów ałmackiej uczelni. Uczelnia przeprowadziła już kontrolę wewnętrzną i ustaliła, że ​​listę studentek przesłała do specjalisty w dziekanacie Wydziału Mechaniki i Matematyki pielęgniarka z prywatnej spółki Smart Health University City LLP, która świadczy usługi medyczne na rzecz uczelni na podstawie dwustronnej umowy. Dziekanat chciał „mieć pewność, że [studenci] przeszli badanie fluorograficzne”.

Następnie informacje stanowiące tajemnicę lekarską „zostały rozpowszechnione za pośrednictwem komunikatorów” – przyznała uczelnia, nie precyzując jednak, jak dokładnie to się stało. „W tej sprawie 14 lutego zarządzono wewnętrzną kontrolę na uczelni i wysłano wniosek do prokuratury w Ałmaty z prośbą o podjęcie działań prokuratorskich w związku z tym faktem i o zapewnienie ochrony praw studentów” – Fergana przytoczyła treść oświadczenia uczelni. Rozważa ona kwestię rozwiązania umowy ze Smart Health University City LLP.

Sytuacja z „wyciekiem” danych osobowych wywołała szeroki oddźwięk w Kazachstanie. Politolog Gaziz Abiszew nazwał ten incydent na swoim kanale w Telegramie sytuacją nadzwyczajną. „Doszło do zaniedbania jednych, a złośliwych zamiarów innych – co doprowadziło do naruszenia prywatności życia osobistego. Co w niektórych przypadkach, biorąc pod uwagę hipokryzję naszego społeczeństwa, fanatyczną agresję niektórych i nadmierną bezbronność innych, może prowadzić do nieodwracalnych konsekwencji. Oczywiście nie możemy tego przemilczać pod pretekstem „wszystko załatwimy, przepraszam” – wypowiedź politologa zacytowała Fergana.

Jego zdaniem funkcjonariusze organów ścigania muszą wszcząć sprawę i ukarać wszystkich odpowiedzialnych w całym łańcuchu. Abiszew zastanawiał się — “Jest jeszcze pytanie: po co uczelnia zbiera te dane i systematyzuje je w ogólnych tabelach? Jakie instrukcje regulują konieczność gromadzenia takich danych? Kto podpisał odpowiednie zamówienie?”.

Skandal stał się przedmiotem zainteresowania najwyższych władz kraju. Minister nauki i wykształcenia wyższego Sajasar Nusbek zadeklarował wobec dziennikarzy, że jego resort zajmie się sprawą, podała Fergana.

Czytaj także: Polacy dyskryminowani na polskich uczelniach – alarmuje Młodzież Wszechpolska

fergana.news/kresy.pl