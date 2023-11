Hindus wynajęty przez wywiad Indii planował zamach na terytorium USA

Władze Stanów Zjednoczonych poinformowały, że indyjski urzędnik kierował nieudanym spiskiem mającym na celu zamordowanie sikhijskiego separatysty na terytorium USA.

Jak podała w środę Al Jazera Nikhil Gupta, 52-letni Hindus, współpracował z pracownikiem wywiadu indyjskiego przy przygotowywaniu zabójstwa działacza sikhijskiego mieszkającego w Nowym Jorku. Prokuratura, która postawiła Gupcie oficjalne zarzuty nie skonkretyzowała, kto miał być celem zamachu. Można jednak przypuszczać, że był nim Gurpatwant Singh Pannun. W zeszłym tygodniu napisalismy na naszym portalu o ustaleniach dziennikarzy “Financial Times” o udaremnieniu przez amerykańskie służby próby zabójstwa Pannuna.



Pannun jest otwartym zwolennikiem utworzenia z części ziem obecnych Indii odrębnego państwa dla Sikhów. Informacje o planowanym zamachu na niego mają wydźwięk o tyle poważny, że w czerwcu doszło w Kanadzie do zabicia innego znanego sikhijskiego separatysty – Hardeepa Singha Nijjara. Pannun ma obywatelstwo zarówno USA jak i Kanady.

Śledztwo było prowadzone przez Amerykanów od dawna i na skalę międzynarodową. Gupta został aresztowany w czerwcu na terytorium Czech i tam też oczekuje na ekstradycję. „Oskarżony spiskował z Indii, aby zabić tutaj, w Nowym Jorku, obywatela USA pochodzenia indyjskiego, który publicznie opowiadał się za utworzeniem suwerennego państwa dla Sikhów” – powiedział Damian Williams, najwyższy rangą prokurator federalny na Manhattanie. Prokuratorzy twierdzą, że Gupta chciał zapłacić zabójcy za przeprowadzenie zamachu 100 tys. dolarów.

Według amerykańskich śledczych niewymieniony z nazwiska przedstawiciel państwowych struktur Indii zwerbował Guptę w maju 2023 r. do zorganizowania zabójstwa. Gupta powiedział wcześniej urzędnikowi, że był zamieszany w handel narkotykami i bronią. Następnie Gupta zwrócił się do osoby, którą uważał za współpracownika przestępców, o pomoc w wynajęciu zabójcy. W rzeczywistości był to tajny agent amerykańskiej Agencji ds. Walki z Narkotykami. (DEA).



Gupta jest oskarżony o spiskowanie w celu zabójstwa i opłacenie usiłowania zabójstwa. Grozi mu do 20 lat więzienia.

We wrześniu premier Kanady Justin Trudeau powiedział w parlamencie, że kanadyjskie agencje wywiadowcze podejrzewają, że za zamachem, do jakiego doszło w Surrey, stały Indie. Doprowadziło to do kryzysu dyplomatycznego w relacjach kanadyjsko-indyjskich.

Trudeau skomentował w środę informacje z USA. „Wiadomości napływające ze Stanów Zjednoczonych jeszcze bardziej podkreślają to, o czym mówiliśmy od samego początku, a mianowicie, że Indie muszą potraktować tę sprawę poważnie” – powiedział w środę dziennikarzom w Ottawie” – przytoczyła Al Jazeera.

Sikhowie to grupa wyznaniowa, jaka uformowała się w XV wieku w Pendżabie. W drugiej połowie XX wieku, już w niepodległych Indiach, wśród grupy tej narosły tendencje separatystyczne. Część sikhów uważa na części terytorium Indii powinno powstać ich niepodległe państwo – Khalistan.

aljazeera.com/kresy.pl