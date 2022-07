Biden chce zebrać przywódców Afryki

Władimir Putin przyleciał do Iranu we wtorek. Rozmawiał z irańskim przywódcą ajatollahem Alim Chameneiem oraz prezydentem Turcji Recepem Tayyipem Erdoganem. We wtorek w sieci pojawiło się nagranie z początku spotkania Putina z Erdoganem. Rosyjski przywódca wchodzi do sali, a następnie ze zniecierpliwieniem czeka na tureckiego prezydenta, który wchodzi po upływie około minuty. Media zwracają uwagę, że Erdogan zemścił się w ten sposób za sytuację z lutego 2020 roku.

Seems like Erdogan has won this turn of waiting game pic.twitter.com/8t9Nj50nPr