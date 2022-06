Putin obiecał Afryce zboże z Ukrainy

W czasie piątkowego spotkania z prezydentem Senegalu Mackim Sallem Władimir Putin obiecał, że do państwa tego dotrą dostawy pszenicy.

Sall udał się na spotkanie z rosyjskim prezydentem do Soczi. Występował tam nie tylko jako prezydent Senegalu, ale też obecny przewodniczący Unii Afrykańskiej. Towarzyszył mu przewodniczący Komisji UA Moussa Faki z Czadu. W Soczi Sall prosił Putina o „uświadomienie sobie, że kraje [afrykańskie] są ofiarami tego kryzysu na poziomie gospodarczym” – zacytował portal francuskiego dziennika „Le Monde”.

Przewodniczący Unii Afrykańskiej uznał rosyjskiego prezydenta za „zaangażowanego i świadomego, że kryzys i sankcje stwarzają poważne problemy dla słabych gospodarek, takich jak gospodarki afrykańskie”. Mówiąc o sankcjach Sall odniósł się do represaliów, które Unia Europejska i Stany Zjednoczone zastosowały wobec Rosji ze względu na jej inwazję na Ukrainę. „Le Monde” przypomniał, że wśród 55 państw członkowskich Unii Afrykańskiej nie ma zgody co do zasadności tych sankcji.

W latach 2018-2020 kontynent afrykański importował prawie połowę swojej konsumpcji pszenicy z Rosji i Ukrainy. Tymczasem działania wojenne wiążące się z zablokowaniem przez Rosjan morskiego eksportu Ukrainy, znacznie ograniczyły podaż zboża na światowy rynek. Dochodzi do tego jeszcze najgorsza od 20 lat susza na rozległych połaciach kontynentu afrykańskiego wyniszczająca zasiewy i powodująca padanie spragnionych zwierząt hodowlanych. Według danych Afrykańskiego Banku Rozwoju (AfDB) ceny zbóż wzrosły od początku roku o 45 proc.

Tuż przed spotkaniem z prezydentem Rosji Sall przypomniał, że kraje afrykańskie nie potępiły Moskwy w dwóch ostatnich głosowaniach w ONZ. Dodał, że „Azja, Bliski Wschód i Ameryka Łacińska […] i spor część ludzkości” chce trzymać się z dala od konfliktu ukraińskiego. Zasugerował również, że zachodnie sankcje mogły „pogorszyć sytuację”. „Nie mamy już dostępu do zboża z Rosji ani nawozu” – dodał przewodniczący Unii Afrykańskiej.

Według „Le Monde” Władimir Putin „uspokoił” w piątek swoich afrykańskich rozmówców. „Nie ma problemu z eksportem zboża z Ukrainy” – powiedział na zakończenie spotkania. Wspomniał o różnych sposobach transportu go z portów ukraińskich, szczególnie tych znajdujących się pod kontrolą Rosji, lub przez Europę Środkowo-Wschodnią. „Gwarantujemy ich pokojowe przejście na wody międzynarodowe bez żadnych problemów” – powiedział o statkach ze zbożem. Postawił jednak warunek zniesienia części zachodnich sankcji.

President #Putin expressed to us his readiness to facilitate Ukrainian wheat exports. Russia is ready to ensure the export of its wheat and fertilisers. I call on all partners to lift sanctions targeting wheat and fertilizer. https://t.co/i38urYl01o

