Strzelaniny i rozwiązanie parlamentu w afrykańskim państwie

Prezydent Gwinei Bissau Umoaro Sissoco Embalo ogłosił rozwiązanie parlamentu, po strzelaninach w stolicy kraju, które miały być próbą zamachu stanu.

Embalo ogłosił decyzję o rozwiązaniu parlamentu w poniedziałek. “Data następnych wyborów do parlamentu zostanie wyznaczona w odpowiednim czasie, zgodnie z przepisami” – treść dekretu prezydenta Gwinei Bissau przytoczył portal Africa News. Przyznał on, że w piątek wieczorem doszło do strzelaniny między członkami Gwardii Prezydenckiej i żołnierzami Gwardii Narodowej. Nazwał to “próbą zamachu stanu prowadzoną przez Gwardię Narodową”.

Jeszcze w czwartek żołnierze Gwardii Narodowej wkroczyli do komisariatu policji, gdzie trwało przesłuchanie ministra gospodarki i finansów Souleimana Seidiego i sekretarza stanu do spraw skarbu państwa Antonia Monteneiro. Odwieźli oni dwóch urzędników do swoich stołecznych koszar, co doprowadziło do starć, w któych zginęło dwóch żołnierzy.

Africa News podkreśla, że Gwardia Narodowa podlega Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, które, jak cały rząd, jest emanacją parlamentu, zdominowanego do tej pory przez przeciwników prezydenta Embalo.

W swoim dekrecie głoswa państwa podkreśliła “bierność rządu” w obliczu starć, dodając, że Gwardia Narodowa poprzez swoje działania chciała utrudnić działanie prokuratury, która bada sprawę zniknięcia 10 mln dol. z państwowej kasie. Wcześniej sprawa stała się tematem debaty parlamentu. Jednak jak uznał prezydent parlamentarzyści “preferowali bronić członków rządu podejrzanych o akt korupcji poważnie naruszających najwyższej interesy państwa”.

africanews.com/kresy.pl