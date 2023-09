Putin zapowiedział spotkanie z XI JIngpingiem

Prezydent Rosji Władimir Putin zapowiedział, że wkrótce spotka się ze swoim chińskim odpowiednikiem Xi Jinpingiem – przekazała agencja prasowa TASS.

„Wkrótce będziemy mieli pewne wydarzenia i odbędzie się spotkanie z Przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej [Xi Jinpingiem]” – powiedział rosyjski prezydent podczas otwartego wykładu pt. „Rozmowy o tym, co ważne”.

„Cieszę się, że mogę go nazwać swoim przyjacielem, ponieważ jest to człowiek, który osobiście robi wiele dla rozwoju stosunków rosyjsko-chińskich i to w różnych sferach” – twierdzi rosyjski prezydent.

Jak podaje agencja Bloomberg, rosyjski prezydent Władimir Putin weźmie udział w Forum Pasa i Drogi, dotyczącym tzw. Nowego Jedwabnego Szlaku, które odbędzie się w październiku br. w Chinach. Według trzech źródeł, na które powołuje się agencja, Kreml przygotowuje już wizytę Putina. Przyjął on zaproszenie od chińskiego prezydenta Xi Jinpinga.

Według tych źródeł, Putin skłonny jest odwiedzać tylko te kraje, gdzie rosyjskie służby są w stanie zapewnić mu bezpieczeństwo. Tak postrzega m.in. Chiny.

Bloomberg zaznacza, że będzie to pierwsza zagraniczna wizyta Putina od czasu, gdy Międzynarodowy Trybunał Karny wydał nakaz aresztowania go, jako odpowiedzialnego za zbrodnie wojenne, jakie popełniali na Ukrainie rosyjscy żołnierze. Od czasu, gdy w marcu br. Trybunał wydał ten nakaz, rosyjski przywódca nie opuścił swojego kraju.

Ponadto, po inwazji na Ukrainę Putin oficjalnie odwiedził tylko sąsiednie kraje Azji Centralnej, Tadżykistan i Turkmenistan, a także Iran. Nie udał na szczyt BRICS w RPA, jako że tamtejsze władze dały do zrozumienia, że będą musiały zastosować się do nakazu aresztowania. Zapowiedział również, że nie pojedzie do Indii na szczyt G20 w przyszłym miesiącu, choć kraj ten ma obowiązku stosowania się do nakazów MTK.

Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze oskarżył prezydenta Rosji Władimira Putina o zbrodnie wojenne na Ukrainie. Zarzuca mu „bezprawną deportację i przesiedlenia ludności – w tym dzieci – z obszarów Ukrainy okupowanych przez Rosję”.

