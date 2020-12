Rosja przekazała Serbii czołgi T-72MS [+FOTO]

Prezydent Republiki Serbii Aleksandar Vucić w towarzystwie ambasadora Federacji Rosyjskiej w Serbii Alexandra Botsan-Charczenki wziął udział w prezentacji przekazanych przez Rosję nowych czołgów T-72MS, które zostaną wykorzystane do wyposażenia serbskiej armii – poinformowały serbskie siły zbrojne w sobotnim komunikacie.

Po prezentacji czołgów i sprzętu prezydent Vucić wyraził wdzięczność Federacji Rosyjskiej i prezydentowi Putinowi za pomoc Serbii w postaci tej darowizny.

Dzisiaj mieliście okazję zobaczyć 11 nowych czołgów T-72MS. Nasi czołgiści są zadowoleni, o czym można było usłyszeć od nich. Czołgi te mają również silniejszą ochronę balistyczną, pancerz reagujący na wybuchy, lepsze sterowanie i nawigację. Wszystko jest dla nich nieporównywalnie łatwiejsze i wierzę, że przyczyni się to znacząco do większej gotowości bojowej, interoperacyjności i kompetencji naszych sił – podkreślił prezydent Vucić, dodając, że jest to znaczący krok naprzód dla serbskich sił zbrojnych.

Zrobiliśmy naprawdę dużo i wiele się zmieniliśmy w ciągu ostatnich kilku lat. W nadchodzącym okresie wiele oczekuję od ministra Stefanovicia. Spodziewam się tego, ponieważ nadal występuje odpływ kadr ze względu na niższe wynagrodzenia niż w handlu i innych branżach. Spróbujemy przyznać nadzwyczajną podwyżkę pensji, zwłaszcza szeregowym, kapralom i podoficerom, aby znaleźć sposób na wzmocnienie ich chęci i motywacji do pozostania w siłach zbrojnych – powiedział prezydent Vucić, dodając, że uwaga zostanie również zwrócona na rozwiązywanie problemów mieszkaniowych na jak najkorzystniejszych warunkach.

Prezydent podkreślił, że jest wdzięczny wojsku, które stara się i walczy o zachowanie reputacji serbskich sił zbrojnych.

Mówiąc o nowych czołgach, prezydent zwrócił uwagę, że są one nieporównywalnie lepsze od starych serbskich czołgów i że tworzą dużą różnicę na poligonie. Zauważył również, że wiele zrobiono, aby zdobyć sprzęt, buty i mundury dla żołnierzy, a także uzbroić siły zbrojne. Zapowiedział też, że spodziewany jest zakup broni przeciwpancernej i urządzeń optoelektronicznych do ingerencji w działania wroga i zaznaczył, że po raz pierwszy do sił zbrojnych wprowadzono uzbrojone drony zdolne do prowadzenia działań ofensywnych.

Prezydent Vučić podziękował wszystkim żołnierzom i osobom, które mocno zainwestowały w siły zbrojne, a także rosyjskim przyjaciołom za udzieloną pomoc, co znalazło odzwierciedlenie w darowiznach dla sił zbrojnych i możliwości zakupu od nich broni po przystępnych cenach, co było wynikiem rozmów, jakie odbył z prezydentem Federacji Rosyjskiej.

T-72MS „Biały Orzeł” zachowuje to samo uzbrojenie co seria czołgów podstawowych T-72, w tym jedno działo gładkolufowe kal. 125 mm, które może strzelać różnymi rodzajami pocisków, w tym pociskami przeciwpancernymi i odłamkowo-burzącymi. Czołg jest wyposażony w nowy automatyczny system ładowania zamontowany na wieży. System przenosi 24 gotowe do wystrzelenia pociski. Armata 125mm czołgu została wyposażona w nowy stabilizator. Jeden karabin maszynowy 7,62 mm jest zamontowany współosiowo po prawej stronie głównego uzbrojenia. Z tyłu włazu dowódcy znajduje się ciężki karabin maszynowy 12,7 mm 6P49 Kord.

