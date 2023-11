Putin wzywa do zacieśnienia współpracy Rosji i Chin w zakresie satelitów wojskowych

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział wyższemu rangą chińskiemu urzędnikowi wojskowemu, że Moskwa i Pekin powinny rozszerzyć współpracę w zakresie satelitów wojskowych i innych perspektywicznych technologii obronnych.

Jak poinformował portal ABCNews, prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę wysokiemu rangą chińskiemu urzędnikowi wojskowemu, że Moskwa i Pekin powinny rozszerzyć współpracę w zakresie satelitów wojskowych i innych potencjalnych technologii obronnych. Oświadczenie to sygnalizuje coraz bliższe powiązania obronne między sojusznikami.

Putin wypowiadał się w telewizyjnych uwagach na początku spotkania z gen. Zhangiem Youxi, drugim rangą urzędnikiem wojskowym Chin i wiceprzewodniczącym Centralnej Komisji Wojskowej. Rosyjski przywódca podkreślił znaczenie zacieśniania powiązań wojskowych, zauważając, że priorytetem jest obecnie współpraca w obszarach zaawansowanych technologii.

„Mam na myśli przestrzeń kosmiczną, w tym aktywa wysokoorbitalne, oraz nowe potencjalne rodzaje broni, które zapewnią bezpieczeństwo strategiczne zarówno Rosji, jak i Chińskiej Republiki Ludowej” – powiedział Putin bez wchodzenia w szczegóły.

Podkreślił, że choć „Rosja i Chiny nie budują żadnych sojuszy wojskowych na wzór zimnej wojny”, to ich współpraca jest „poważnym czynnikiem stabilizującym sytuację międzynarodową”.

Putin powiedział już wcześniej, że Rosja dzieli się z Chinami bardzo wrażliwymi technologiami wojskowymi, które pomogły znacząco wzmocnić jej potencjał obronny.

Rosja dostarczy w następnych latach znaczne ilości zbóż i innych roślin do Chin, co uzgodniono we wtorek w Pekinie w kuluarach III Forum Współpracy Międzynarodowej “Pasa i Szlaku”.

„Dzisiaj podpisaliśmy jeden z największych kontraktów w historii Rosji i Chin za prawie 2,5 biliona rubli [25,7 miliarda dolarów] na dostawy na 70 mln ton zbóż, roślin strączkowych i nasion oleistych w ciągu 12 lat” – poinformował Karen Owsepjan z New Overland Grain Corridor, którego zacytowała agencja informacyjna TASS.

Zauważył, że inicjatywa ta pomoże w normalizacji struktury eksportu w ramach inicjatywy Pasa i Szlaku. „Zdecydowanie jest czymś więcej niż tylko zastąpieniem utraconych wolumenów ukraińskiego eksportu dzięki Syberii i [rosyjskiemu] Dalekiemu Wschodowi” – stwierdził Owsepjan.

Według niego wkrótce zostanie uruchomiona inicjatywa New Overland Grain Corridor. „Na przełomie listopada i grudnia na spotkaniu szefów rządów Rosji i Chin zostanie podpisane międzyrządowe porozumienie w sprawie tej inicjatywy” – powiedział Owsepjan. Według niego, dzięki zabajkalskiemu terminalowi zbożowemu nowa inicjatywa zwiększy eksport rosyjskiego zboża do Chin do 8 mln ton, a w przyszłości wraz z budową nowej infrastruktury wzrośnie on do 16 mln ton.

W Pekinie gości obecnie sam prezydent Rosji Władimir Putin. To druga jego oficjalne zagraniczna wizyta po marcowym nakazie jego aresztowania wydanym przez Międzynarodowy Trybunał Karny oskarżający go o organizowanie wywozu ukraińskich dzieci w głąb Rosji.

Putin spotkał się z przewodniczącym Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpingiem. Podkreślał znaczenie jakie dla Moskwy mają relacje z Pekinem.

Chiński przywódca przedstawił w czasie środowego wystąpienia programowego priorytety rozwoju Inicjatywy Pasa i Szlaku – jednego z głównych formatów współpracy międzynarodowej promowanych przez Pekin.

Kresy.pl/ABCNews