Prezydent zdecydował o terminie wyborów parlamentarnych

Prezydent Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję w sprawie terminu tegorocznych wyborów parlamentarnych. Odbędą się w najbliższym możliwym terminie, przewidzianym przez przepisy. Kampania wyborcza oficjalnie ruszy z chwilą opublikowania postanowienia prezydenta w Dzienniku Ustaw.

„Weź udział w wyborach!!! Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku” – napisał na Twitterze prezydent.

Kierując się treścią otrzymanej właśnie pozytywnej opinii Państwowej Komisji Wyborczej, co do proponowanego terminu wyborów do Sejmu i Senatu, podjąłem decyzję o zarządzeniu tych wyborów na dzień 15 października 2023 roku. Przyszłość Polski jest sprawą… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) August 8, 2023

Informację o dacie wyborów przekazała też Kancelaria Prezydenta. „Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku” – czytamy w oświadczeniu KPRP.

Prezydent RP @AndrzejDuda postanowieniem z dnia 8 sierpnia 2023 r. zarządził wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wybory zostaną przeprowadzone w niedzielę 15 października 2023 roku.https://t.co/uVIhTw1qOV pic.twitter.com/g5OzRgYDD3 — Kancelaria Prezydenta (@prezydentpl) August 8, 2023

Według konstytucji, Prezydent RP zarządza wybory nie później niż na 90 dni przed upływem czteroletniej kadencji Sejmu i Senatu. Obecna trwa od 12 listopada 2019 roku, a zakończy się na dzień przed pierwszym posiedzeniem Sejmu nowej kadencji. Tym samym, Andrzej Duda był zobowiązany ogłosić datę wyborów najpóźniej do 14 sierpnia br.

Same wybory odbywają się w dzień wolny od pracy, przypadający w ciągu 30 dni przed upływem czteroletniej kadencji Sejmu i Senatu. Stąd, możliwe były cztery terminy: 15, 22, 29 października lub 5 listopada.

Media zaznaczają, że przed ogłoszeniem daty wyborów Państwowa Komisja Wyborcza nie ma możliwości kontrolowania, w jaki sposób politycy prowadzą agitację. Dotyczy to w szczególności zasad finansowania kampanii. Od teraz, wszelkie aktywności związane z prowadzeniem kampanii podlegają kontroli PKW.

