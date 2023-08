Szef EPL znów mówi o „zaporze przeciw PiS w Polsce”. Morawiecki odpowiada

Szef Europejskiej Partii Ludowej Manfred Weber oświadczył, że PiS znajduje się wśród ugrupowań, które EPL „będzie zwalczało”, ponieważ są „zagrożeniem dla Unii Europejskiej”. Na słowa niemieckiego polityka zareagował premier Mateusz Morawiecki.

W niedzielnym wywiadzie dla stacji telewizyjnej ZDF Weber stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość znajduje się wśród ugrupowań, które EPL „będzie zwalczało”, ponieważ stanowią „zagrożenie dla UE”. „To jest zapora przeciw przedstawicielom PiS-u w Polsce, którzy systematycznie atakują państwo prawa i wolne media. W tych trzech zasadach się nie zachwiejemy. Kto to akceptuje, może być demokratycznym partnerem – konkurentem, politycznym konkurentem, ale demokratycznym partnerem” – stwierdził polityk.

„A wszyscy inni, którzy tego nie przestrzegają, jak niemiecka AfD, jak Le Pen we Francji albo PiS w Polsce, są naszymi wrogami i będą przez nas zwalczani” – powiedział.

Na słowa niemieckiego polityka zareagował premier Mateusz Morawiecki. „Chcę powiedzieć, że miarka się przebrała. Jako premier polskiego rządu, który reprezentuje sejmową większość wybraną w demokratycznych wyborach, nie pozwolę, by wybory Polaków były tak szkalowane. Manfred Weber – niemiecki szef partii do której należy Platforma Obywatelska wymienił w niedzielę Prawo i Sprawiedliwość wśród ugrupowań, które będą przez nich zwalczane. Nazwał nas swoimi wrogami. To kolejna taka wypowiedź. Dosyć tego” – powiedział w nagraniu opublikowanym we wtorek rano na Twitterze.

„Jeśli Niemcy otwarcie przyznają, że będą ingerować w wybory w Polsce, to niech staną z otwartą przyłbicą. Panie Weber, proszę nie posługiwać się swoim pomocnikiem Donaldem Tuskiem. Proszę stanąć do debaty. Zarzucanie nam łamanie demokratycznych reguł? Proszę to powiedzieć milionom Polaków w telewizyjnym starciu. Zapraszam Pana na debatę 2 października. W najbliższych dniach jesteśmy gotowi rozmawiać o szczegółach takiego starcia” – dodał.

Jak informowaliśmy, niedawno Manfred Weber stwierdził, że jego ugrupowanie jest jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i „poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy”. Dodał, że jego ugrupowanie buduje „zaporę ogniową przeciwko PiS”.

„Opowiadamy się za kursem, który wyklucza radykałów. AfD, Le Pen, to nasi polityczni wrogowie. Sformułowałem trzy warunki jakiejkolwiek współpracy: proeuropejskość, proukraińskość, praworządność. W ten sposób budujemy zaporę ogniową przeciwko PiS. Jesteśmy jedyną siłą, która może zastąpić PiS w Polsce i poprowadzić ten kraj z powrotem do Europy” – stwierdził.

Zobacz także: „Zostawmy na boku tych blagierów” – szef EPL znów uderza w Polskę

ZDF / rmf24.pl / Kresy.pl