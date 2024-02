Prezydent rozpoczyna wizytę w Afryce. “Kontynuacja misji budowania relacji z krajami afrykańskimi”

W niedzielę prezydent Andrzej Duda rozpoczyna wizytę w Afryce Wschodniej. Odwiedzi Kenię, Rwandę i Tanzanię. To kontynuacja rozpoczętej w 2017 r. misji budowania relacji z krajami afrykańskimi – oświadczył prezydent.

W niedzielę prezydent Andrzej Duda z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą rozpoczynają wizytę w Afryce Wschodniej. W planach wizyty znalazły się rozmowy z prezydentami Kenii, Rwandy i Tanzanii, fora gospodarcze z udziałem polskiego biznesu, podpisanie szeregu umów bilateralnych, a także zwiedzanie wielkich inwestycji i spotkania z przedstawicielami Polonii – informuje Kancelaria Prezydenta.

Będzie to piąta wizyta Andrzeja Dudy na kontynencie afrykańskim. “Za moment przystąpimy do kontynuacji naszej misji międzynarodowej, jeżeli chodzi o budowanie relacji z krajami afrykańskimi. Mówię o misji, dlatego, że to jest proces, który realizujemy od 2017 roku” – oświadczył prezydent przed wylotem do Nairobi.

“Podróż do Kenii, Rwandy i Tanzanii ma dwa główne cele: promowanie Polski i polskiego biznesu oraz informowanie o sytuacji w naszej części Europy” – podkreślił.

“Mamy nadzieję, wszystkie spotkania biznesowe, a także spotkania z Polakami, które odbędą się tam, na miejscu, będą sukcesem i przyniosą pożytki Polsce na przyszłość” – zaznaczył, dodając, że rozmowy będą dotyczyły także kwestii politycznych.

“Naszym zadaniem jest niesienie świadectwa o sytuacji w naszej części Europy, o rosyjskiej agresji na Ukrainę, wyjaśniania skąd się bierze kryzys żywnościowy w Afryce, jakie tutaj są zagrożenia, jakie działania są podejmowane, także przez nas, żeby ten kryzys – wywołany przez Rosję – w jak największym stopniu zneutralizować” – oświadczył Andrzej Duda.

Jak dodał, “będziemy mówili kto narusza prawo międzynarodowe, kto gwałci porządek ustalony po II wojnie światowej, kto narusza granice, kto jest napastnikiem i kto odpowiada za trudną sytuację w wielu miejscach na świecie – wywołaną kryzysem energetycznym czy kryzysem żywnościowym”.

Zobacz także: Wiceszef MSZ: Polska wspiera Namibię w walce o zadośćuczynienie za niemieckie zbrodnie

prezydent.pl / Kresy.pl