Poznań: 101. rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

W piątek z okazji 101. rocznicy wybuchu zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego w Poznaniu oddano hołd powstańcom.

Główne obchody rocznicy wybuchu powstania odbyły się w Poznaniu. Po Mszy św. w kościele farnym w intencji uczestników zrywu złożono kwiaty na grobach powstańców i w miejscach poświęconych ich pamięci.

Kulminacja obchodów nastąpiła przy pomniku Powstańców Wielkopolskich w Poznaniu. Odczytano tam listy od prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego i wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Prezydent Duda napisał m.in., że „Wielkopolanie, uważani za nieskorych do romantycznych porywów, preferujący pracę organiczną i postawy pozytywistyczne, dowiedli, że zwycięskie powstania to ich specjalność”. Podziękował poznaniakom i Wielkopolanom za to, że niezmiennie kultywują etos, którym kierowali się ich przodkowie i poprzednicy – powstańcy: „służby ojczyźnie przede wszystkim poprzez dobrą, rzetelną, wytrwałą codzienną pracę, a kiedy trzeba – także poprzez walkę zbrojną o wolność”.

„Czcząc powstańców, zarazem uczmy się od nich jak kochać ojczyznę i mądrze jej służyć” – napisał prezydent.

Premier Morawiecki podkreślił w swoim liście, że w dziejach naszej drogi do niepodległości powstanie wielkopolskie „zajmuje miejsce szczególne”, a „imponujący zryw zakończył się zwycięstwem nie tylko mieszkańców tych stron, lecz całej naszej narodowej wspólnoty”. Przypomniał też, że insurekcja wielkopolska dała nadzieję rodakom na Śląsku i Pomorzu, a także „wywarła znaczący wpływ na ostateczne ustalenie polskich granic w rozmowach dyplomatycznych”. Dodał też, że przetrwanie tożsamości narodowej w Wielkopolsce „było owocem determinacji pokoleń Polaków, które, mimo represji, pielęgnowały mowę i tradycje ojców”. Zaznaczył też, że dzięki wytężonej pracy organicznej Wielkopolan, do walki ruszyli przedstawiciele wszystkich warstw społeczeństwa.

Marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, gospodarz uroczystości przypomniał z kolei o roli wielkopolskich kobiet. – Żelazny Kanclerz Otto von Bismarck, któremu trudno byłoby przypisać propolskie sentymenty, mówił: dopóki istnieć będzie kobieta polska, istnieć będzie problem polskości – powiedział Woźniak. Przypomniał m.in. postaci takich kobiet, jak Aniela Tułodziecka, Janina Omańkowska, Helena Rzepecka i Zofia Sokolnicka, nazywanych matkami chrzestnymi powstania wielkopolskiego.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

– Powstanie wielkopolskie pokazało siłę kobiet, ich determinację w dążeniu do wolności i ogromne zdolności organizacyjne – podkreślił marszałek.

W sobotę obchody rocznicy wybuchu powstania wielkopolskiego odbędą się w Warszawie.

Jak co roku, pamięć o bohaterach powstania wielkopolskiego uczcili też Lecha Poznań, którzy odpalili wiele czerwonych rac świetlnych. Zorganizowali iluminację prowadzącą trasą przejazdu ulicami miasta: Ignacego Paderewskiego z Dworca Letniego, przez ulicę św. Marcin aż do Hotelu Bazar.

Poznań dzisiaj w rocznicę wybuchu Powstania Wielkopolskiego! Iluminacja prowadziła trasą przejazdu Ignacego Paderewskiego z Dworca Letniego, przez ulicę św. Marcin aż do Hotelu Bazar.#PowstanieWielkopolskie foto: https://t.co/cuJ5uagIUu pic.twitter.com/ewgG1ClbO1 — Avanti (@Avanti_1989) December 27, 2019

Okolicznościowe obchody, w tym w postaci odpalenia rac, zorganizowano także w Środzie Wielkopolskiej.

Tradycyjne już odpalenie rac w kolejną (101.) rocznicę #PowstanieWielkopolskie na rynku w Środzie Wielkopolskiej organizowane przez Stowarzyszenie Narodowa Środa.

Część i chwała bohaterom!#Bosak2020 pic.twitter.com/fSq2w2cD2X — #Bosak2020 (@bosak2020) December 27, 2019

Powstanie wielkopolskie wybuchło 27 grudnia 1918 r. w Poznaniu. W pierwszym okresie walk powstańczych, do końca roku, Polakom udało się zdobyć większą część Poznania. Ostatecznie miasto zostało wyzwolone 6 stycznia, kiedy to przejęto lotnisko Ławica. W polskie ręce wpadło kilkaset samolotów. Do połowy stycznia wyzwolono też większą część Wielkopolski. Zdobycze powstańców potwierdził rozejm w Trewirze podpisany pomiędzy Niemcami a państwami ententy 16 lutego 1919 r. W myśl jego ustaleń, front wielkopolski został uznany za front walki państw sprzymierzonych. Ostateczne zwycięstwo przypieczętował podpisany 28 czerwca 1919 r. traktat wersalski, w którego wyniku do Polski powróciła – z wyjątkiem skrawków – prawie cała Wielkopolska.

Czytaj także: Powstanie wielkopolskie było wyjątkowe w naszej historii

PAP / rmf24.pl / twitter.com / Kresy.pl