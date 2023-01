Prezydent Chorwacji: Krym nigdy nie będzie Ukrainą. Ukraińskie MSZ: „niedopuszczalne wypowiedzi”

Prezydent Chorwacji Zoran Milanović oświadczył w poniedziałek, że „Krym już nigdy nie będzie częścią Ukrainy”. We wtorek na MSZ Ukrainy zareagowało na jego słowa: „Uważamy za niedopuszczalne wypowiedzi prezydenta Chorwacji”.

W poniedziałek prezydent Chorwacji Zoran Milanović skrytykował Zachód za wysyłanie broni Ukrainie. „To jasne, że Krym już nigdy nie będzie częścią Ukrainy” – oświadczył Milanovic, cytowany przez agencję Reuters. Podkreślił również, że Rosja jest niebezpieczna, wskazując, że posiada ona broń atomową.

Jego zdaniem to, co Zachód robi z Ukrainą „jest głęboko niemoralne, ponieważ nie daje rozwiązania [wojny]”. Dodał, że pojawienie się niemieckich czołgów na Ukrainie tylko przybliży Moskwę do Pekinu.

Milanović zarzucił Zachodowi stosowanie podwójnych standardów w polityce międzynarodowej. W jego opinii Rosja powołuje się na to, co nazwał „aneksją Kosowa” przez społeczność międzynarodową, jako pretekst do zajęcia części Ukrainy.

„Uznaliśmy Kosowo wbrew woli państwa [Serbii], do którego Kosowo należało” – powiedział. Podkreślił, że nie kwestionuje niepodległości Kosowa, ale koncepcję zachodnich podwójnych standardów.

We wtorek do słów chorwackiego prezydenta odniosło się MSZ Ukrainy. „Uważamy za niedopuszczalne wypowiedzi prezydenta Chorwacji, który faktycznie zakwestionował integralność terytorialną Ukrainy” – przekazał we wtorek na Facebooku rzecznik ukraińskiego MSZ Ołeh Nikołenko.

„Bardzo natomiast cenimy i wyrażamy wdzięczność rządowi Chorwacji i narodowi chorwackiemu za niezmienne wsparcie Ukraińców w walce przeciwko ukraińskiej agresji” – dodał.

„Prezydent Chorwacji uważa, że Krym już nigdy nie będzie Ukrainą. Ostrzegł również przed konfrontacją z Rosją, która posiada broń atomową. Ciekawe, czy Zoran Milanović mógłby zostać prezydentem swojego kraju z taką retoryką w latach 90. ubiegłego wieku, gdy Chorwacja walczyła o zachowanie swojej państwowości? Czy jego wyborcy zgodziliby się zamknąć oczy na okupację części terytorium kraju? Wątpię” – napisał Nikołenko.

„Przypominam, że z powodu zewnętrznej agresji Chorwacja mogła utracić jedną trzecią swojego terytorium. Jednak dzięki bohaterskiej walce Chorwaci zdołali obronić niepodległość” – napisał rzecznik ukraińskiego resortu dyplomacji.

reuters.com / Kresy.pl