Pracownik Uniwersytetu Jagiellońskiego uważa, że z nienarodzonych dzieci można robić farsz do pierogów

Samuel Nowak, rzecznik prasowy Instytutu Psychologii Uniwersytetu Jagiellońskiego napisał w swoich mediach społecznościowych: „Płód nie jest człowiekiem, więc who cares? Mogą nawet robić z płodów farsz do pierożków, co za różnica?”

Wpis pracownika wywołał oburzenie: „Pan Nowak usunął komentarz. Ciekawe czy to oficjalne stanowisko Instytutu Psychologii, którego Pan Nowak jest rzecznikiem prasowym” – napisał Piotr Zduńczyk z Ruchu Narodowego.

„To jest jakaś kpina? Jak wczoraj podawałem tego tweeta to myślałem, że to jakiś zwykły debil, a to jest funkcyjny człowiek na Uniwersytecie Jagiellońskim?” – skomentował wiceprezes Młodzieży Wszechpolskiej.

Uniwersytet Jagielloński odciął się od słów Nowaka. „Władze UJ z oburzeniem przyjęły wpis pracownika zamieszczony na jego prywatnym koncie w serwisie społecznościowym Twitter. Nie jest to stanowisko Uniwersytetu Jagiellońskiego, a prywatny pogląd wyrażony przez naszego pracownika” – czytamy na Twitterze uczelni. „Pan Samuel Nowak został wezwany do złożenia pilnych wyjaśnień przed swoim bezpośrednim przełożonym – dyrektorem Instytutu Psychologii UJ. W przyszłym tygodniu zostaną podjęte stosowne decyzje w przedmiotowej sprawie”.

Pan Samuel Nowak został wezwany do złożenia pilnych wyjaśnień przed swoim bezpośrednim przełożonym – dyrektorem Instytutu Psychologii UJ.

