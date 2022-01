Macron chce uznania aborcji za prawo podstawowe UE

Prezydent Francji Emmanuel Macron zaapelował do europosłów o dopisanie „prawa do aborcji” do Europejskiej Karty Praw Podstawowych.

W środę podczas swojego wystąpienia na forum Parlamentu Europejskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do tego, by dopisać do Europejskiej Karty Praw Podstawowych „prawo do aborcji”.

„Musimy uaktualnić tę Kartę, aby była bardziej wyrazista w kwestii ochrony środowiska, uznania prawa do aborcji” – powiedział Macron.

„Otwórzmy tę debatę swobodnie z naszymi współobywatelami… aby tchnąć nowe życie w ten filar prawa, który kształtuje Europę silnych wartości” – dodał francuski prezydent.

Wystąpienie Macrona miało związek z objęciem przez Francję półrocznej prezydencji w UE.

Część mediów zwraca uwagę, że wzmianka Macrona o wpisaniu możliwości zabijania dzieci poczętych odo Europejskiej Karty Praw Podstawowych podczas wystąpienia w PE miała miejsce dzień po tym, gdy nową przewodniczącą Parlamentu Europejskiego została Roberta Metsola z Malty, która znana jest m.in. jako zadeklarowana przeciwniczka aborcji.

Francuski prezydent na początku pogratulował Metsoli wyboru na stanowisko szefowej PE, uznając jej wiarę w „naszą Europę, tę Europę podtrzymywaną przez wartości, które nas wiążą i jednoczą”. Wezwał też eurodeputowannych do zaakceptowania „zadania dla nas, a na pewno naszego pokolenia, żeby głęboko odpowiedzieć na odnowienie jego obietnic”.

Przypomnijmy, że przyjęta przez francuski parlament latem 2021 roku ustawa „bioetyczna” m.in. umożliwia in vitro wraz z prawami rodzicielskimi dla par lesbijskich, ułatwia nieletnim dziewczętom zabijanie dzieci poczętych, liberalizuje dostęp do badań nad komórkami macierzystymi i otwiera drogę do tworzenia chimerycznych embrionów zwierzęco-ludzkich.

AFP / barrons.com / Kresy.pl