Pożar składu paliwa na Krymie. Rosjanie mówią o ataku drona

W nocy z piątku na sobotę wybuchł pożar składu paliwa na okupowanym przez Rosjan Krymie. W sieci pojawiły się liczne materiały ze zdarzenia. Rosyjski gubernator Krymu Michaił Razwożajew poinformował, że do pożaru doszło najprawdopodobniej w wyniku uderzenia drona.

Pożar w składzie paliwa w Zatoce Kozackiej w Sewastopolu wybuchł około godziny czwartej nad ranem czasu lokalnego. W sieci pojawiły się liczne nagrania pokazujące kłęby czarnego dymu nad obiektem.

⚡️More footage of the fire at the oil depot in temporarily occupied #Sevastopol, #Crimea. pic.twitter.com/CNd6Ak6zaj

— KyivPost (@KyivPost) April 29, 2023