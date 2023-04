Powołano zespół śledczy w sprawie oszustw przy imporcie zbóż z Ukrainy

Śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Lublinie. Jak donosi "Rz", pokrzywdzone są trzy firmy z grupy największych krajowych młynarnii. Kupiły one pszenicę deklarowaną jako polska od firm pod Hrubieszowem, a tak naprawdę sprzedano im ukraińskie zboże, które wjechało do Polski jako techniczne - czyli przeznaczone do spalenia lub na pellet.

"Postępowanie zostało wszczęte w sprawie doprowadzenia trzech podmiotów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w celu osiągnięcia korzyści majątkowej o wartości 1,5 miliona złotych. Nastąpiło to poprzez wprowadzenie w błąd osób ze spółek zbożowych co do kraju pochodzenia pszenicy" - mówi dziennikowi prok. Anna Rębacz, rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Zamościu. W śledztwie dotąd nie postawiono zarzutów.