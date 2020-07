Powierzchnia lasów wzrosła w Polsce przez dekadę do 9,26 mln ha. Coraz więcej 100-letnich drzew

„W latach 2009-2019 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 188,5 tys. ha do 9,26 mln ha” – poinformowały Lasy Państwowe we wtorek. Podkreślono, że w ciągu dekady rósł też udział gatunków liściastych oraz drzew powyżej 100 lat.

We wtorek Lasy Państwowe (LP) opublikowały wyniki cyklicznej inwentaryzacji lasów w Polsce. Dotyczą one obszarów leśnych zarządzanych zarówno przez osoby prywatne, jak i państwo – podała Polska Agencja Prasowa (PAP). Analizowano sytuację w latach 2009-2019. „W latach 2009-2019 powierzchnia lasów w Polsce wzrosła o 188,5 tys. ha do 9,26 mln ha” – napisano w komunikacie. Zwrócono uwagę, że w ciągu dekady rósł też udział gatunków liściastych oraz drzew powyżej 100 lat.

Dla lasu 10 lat to mało, ale nawet w takim czasie sporo może się w nim zmienić. Spójrzcie na wyniki największej, cyklicznej inwentaryzacji lasów w Polsce – od publicznych po prywatne (30+ tys. powierzchni próbnych) między 2009 i 2019. Jest tak 📈 #dlalasudlaludzi #lasy #leśnictwo pic.twitter.com/XWVdDFkldq — Lasy Państwowe (@LPanstwowe) July 21, 2020

Przedstawione przez leśników informacje pokazują, że powierzchnia lasów w Polsce wzrosła w ciągu dekady o 188,5 tys. ha (do 9,26 mln ha). Zwiększeniu uległ także areał leśny zarządzany przez LP (o 50,2 tys. ha do 7,15 mln ha).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

W komunikacie podkreślono, że w omawianym okresie o 14,8 proc. wzrosły także zasoby drewna w lasach (o 341 mln m sześc.). W LP zasoby wzrosły o 11,7 proc. – 216,3 m sześc.

„Średnia zasobność wzrosła z 254 m sześc. drewna na hektar do 286 m sześc. na hektar, a w Lasach Państwowych z 262 m sześc. do 290 m sześć. na hektar” – napisano w komunikacie.

Wyniki inwentaryzacji pokazują, że przez 10 lat udział drzew gatunków liściastych w powierzchni wszystkich lasów wrósł z 29,2 proc. do 31,8 proc. W Lasach Państwowych zanotowano wzrost z 22,7 proc. do 29,9 proc.

W komunikacie podkreślono, że średni wiek drzewostanów w ciągu dekady wzrósł z 55 do 59 lat. W przypadku kompleksów zarządzanych przez Lasy Państwowe zanotowano wzrost średnio o 3 lata – z 57 do 60 lat.

Zaznaczono, że w polskich lasach jest coraz więcej drzew, których wiek wynosi ponad 100 lat. Powierzchnia drzewostanów, które zaliczają się do tej grupy wzrosła z 10,1 proc. do 12,6 proc. (wzrost z 11,2 do 14 proc. w przypadku Lasów Państwowych).

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zobacz także: Wyrzucił do lasu stertę śmieci – dostał mandat w wysokości 500 zł

Wyniki inwentaryzacji pokazują także, że w ciągu dekady w lasach zwiększeniu uległy zasoby martwego drewna – z 52 mln m sześc. (średnio 5,7 m sześc. na ha) do 77,5 mln m sześć. (średnio 8,4 m sześc. na ha). W lasach zarządzanych przez LP zanotowano wzrost z 37 mln m sześc. (5,2 m sześc. na ha) do 56,8 mln m sześć. (średnio 8 m sześc. na ha).

„W całej dekadzie w Lasach Państwowych co roku na każdym hektarze przyrastało średnio 9,19 m sześc. drewna, z czego pozyskiwano 5,66 m sześc. Reszta przyrostu (38,5 proc.) odkładała się i powiększała zasoby. Drewno w Lasach Państwowych pozyskiwano głównie w cięciach przedrębnych (61 proc. użytkowania), czyli wycinając pojedyncze drzewa spośród wielu na danej powierzchni, a nie większość” – czytamy w podsumowaniu komunikatu.

Zobacz także: Ekspert: „Zagrożenie suszą nie minęło” – wodne zasoby Polski są jednymi z najniższych w Europie

pap / radiomaryja.pl / twitter.com / kresy.pl