Debata pięciu kandydatów na prezydenta na rynku w Końskich

Na rynku w Końskich odbyła się debata prezydencka z udziałem pięciu kandydatów. Poruszono tematy migracji, energetyki, gospodarki, obronności. Uczestnicy nie szczędzili sobie ripost, a nieobecność Rafała Trzaskowskiego stała się jednym z wątków przewodnich.

Przypomnijmy, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta, Rafał Trzaskowski, zaproponował popieranemu przez PiS Karolowi Nawrockiemu debatę w piątek 11 kwietnia o godz. 20:00 w Końskich, w woj. świętokrzyskim. Transmitowana miała być z założenia przez stacje TVP, TVN i Polsat. W zasadzie do samego końca nie było jednak jasne, kto jest organizatorem tego wydarzenia. Sztab Nawrockiego zaakceptował propozycję, ale postawił warunek, żeby dopuścić do debaty także stacje TV Republika oraz wPolsce24. Sztab kandydata KO nie chciał się na to zgodzić. W związku z tym, Telewizja Republika zorganizowała własną debatę na rynku w Końskich, zapraszając też wPolsce24 i Trwam.

Wydarzenie rozpoczęło się o godz. 18:50. W wydarzeniu wzięli udział Karol Nawrocki, Szymon Hołownia, Krzysztof Stanowski oraz Marek Jakubiak. W trakcie debaty do grona uczestników dołączyła także Joanna Senyszyn. Spotkanie rozpoczęło się od losowania kolejności wypowiedzi kandydatów. Debata przyciągnęła tłum widzów, głównie sympatyków Karola Nawrockiego.

Pierwsze pytanie dotyczyło kwestii migracji. Krzysztof Stanowski wyraził sprzeciw wobec paktu migracyjnego, krytykując przy tym politykę mediów publicznych: – Jestem zszokowany, że Telewizja Republika, która jest określana jako telewizja hejterska (…), bardziej realizuje dzisiaj misję publiczną. (…) To nie jest turniej, gdzie są tylko Real Madryt i Barcelona (…). Jestem przeciwko paktowi migracyjnemu.

Karol Nawrocki również opowiedział się przeciwko paktowi migracyjnemu, oceniając sposób organizowania debaty przez Trzaskowskiego jako element „demokracji warczącej”: – Nie możemy dopuścić do tego, żeby zwierzchnikiem Sił Zbrojnych był tchórz. Oczywiście jestem przeciwko paktowi migracyjnemu.

Szymon Hołownia, choć również wyraził sprzeciw wobec implementacji paktu, podkreślił potrzebę ograniczania nielegalnej migracji: – Trzeba jasno powiedzieć: bezpieczna granica, brak nielegalnej migracji. Natomiast trzeba też jasno powiedzieć: „nie” dla szczucia jednych na drugich przy użyciu migracji.

Joanna Senyszyn zajęła odmienne stanowisko, wskazując na konieczność uporządkowania sytuacji migracyjnej poprzez pakt: – Tak, pakt migracyjny jest potrzebny, bo tylko pakt migracyjny zapewni porządek. (…) Co nie znaczy, że ma on być w takim kształcie, jakim nam się go proponuje.

Marek Jakubiak również skrytykował pakt: – W oczywisty sposób mówię „nie” paktowi migracyjnemu. (…) Ten interes mają… – Niemcy! – dokończyła publiczność.

Drugie pytanie dotyczyło transformacji energetycznej. Stanowski ironizował, zapowiadając budowę sześciu elektrowni atomowych w sześć miesięcy. – Do końca roku sześć elektrowni atomowych! – deklarował, ogólnie kpiąc z deklaracji składanych przez polityków w trakcie kampanii wyborczych.

Karol Nawrocki zapowiedział wsparcie dla energetyki atomowej i węgla: – Do czasu, kiedy nie dojdziemy do polskiego atomu, (…) powinniśmy wydobywać polski węgiel. (…) Stawianie wiatraków i OZE jest możliwe tylko tam, gdzie jest to społecznie akceptowalne.

Hołownia krytykował brak działań poprzednich rządów: – Dzisiaj potrzebujemy polskiego modelu transformacji energetycznej, nie niemieckiego czy francuskiego.

Joanna Senyszyn apelowała o konsultacje ze specjalistami, natomiast Jakubiak wskazał na problemy z dotychczasowymi projektami: – Mamy plany budowy, ale wszystkie zostały wstrzymane. (…) Nam węgla starczy na 900 lat. Komu to przeszkadza? Dlaczego Niemcy mogą otwierać nowe kopalnie, a Niemcy muszą zamykać?

W pytaniu o gospodarkę Karol Nawrocki zapowiedział projekt zerowego VAT-u na artykuły spożywcze i skrytykował obecny rząd: – Chcę Polski, z której z Końskich będzie można w 50 minut dojechać do Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Szymon Hołownia odpowiadając zarzucił Nawrockiemu, że mówi nieprawdę w sprawie złożonego do Sejmu projektu, dotyczącego VAT. – Pana projekt od dawna znajduje się już w komisji sejmowej, (…) więc proszę nie kłamać – oświadczył. Gwarantuję, że jeśli zostanę prezydentem, 50 proc. środków na zbrojenia zostanie w Polsce – obiecywał marszałek Sejmu.

Joanna Senyszyn postulowała wsparcie dla małych przedsiębiorców i zapowiedziała walkę z unikaniem podatków przez wielkie firmy. Z kolei Stanowski oświadczył, że nie zrobi nic, „bo żaden kandydat nic realnie nie zrobi”. Ironicznie poradził Polakom, żeby zaczęli zakładać banki i zarabiać na udzielaniu pożyczek i kredytów: „Zyski banków w Polsce sięgają 40 miliardów złotych rocznie”. Marek Jakubiak wskazał na potrzebę kompetentnego rządu: – Musimy mieć swojego premiera i zacząć rządzić, a nie grać w ping ponga.

W kwestii europejskiej armii Nawrocki wskazał na NATO jako podstawę bezpieczeństwa: – Dbanie o Sojusz Północnoatlantycki oraz o relacje ze Stanami Zjednoczonymi musi być dla Polski priorytetem. (…) Pomysły tworzenia europejskiej armii, „NATO bis”, są dla Polski zagrożeniem.

Hołownia twierdził, że nie ma tego rodzaju panów, zarzucając opozycji sabotaż projektów unijnych: – Tarcza Wschód jako projekt europejski to kwestia bezpieczeństwa. Marszałek Sejmu podkreślił też, że należy integrować europejski przemysł zbrojeniowy i organizować wspólne ćwiczenia wojskowe. Jego zdaniem, Polska i inne kraje członkowskie UE powinny wydawać więcej na uzbrojenie produkowane w Europie.

Senyszyn uznała, że rozwój europejskiej flanki NATO jest potrzebny „zwłaszcza teraz, kiedy Stanami Zjednoczonymi rządzi nieodpowiedzialny i nieprzewidywalny Trump”. Z kolei Stanowski ironizował, że skoro zdaniem Hołowni żadna wojna Polsce nie grozi, to może w takim razie w ogóle rozwiązać wojsko. Skrytykował też sposób dobierania ministrów na stanowiska: „ministrem obrony narodowej jest lekarz. Ministrem klimatu – pani Henning-Kloska od pana Hołowni. Nauczycielka. Klęska.”.

Z kolei Jakubiak skrytykował opóźnienia w działaniach Unii w kwestiach bezpieczeństwa: – Potrzebujemy własnej armii. (…) Z każdej strony może przyjść zagrożenie.

W sprawie Lasów Państwowych i ziemi Hołownia wskazał: – Lasy Państwowe to Lasy Państwowe. (…) Kapitał zagraniczny musi być powstrzymywany. Później zapowiedział też podjęcie działań na rzecz zakazu używania przez dzieci smartfonów w szkołach podstawowych. Nawrocki zapowiedział zakaz wykupu ziemi przez zachodni kapitał: – Polski rolnik musi mieć swobodę działania. Senyszyn zaznaczyła, że nie widzi przeszkód w zakupie ziemi przez zagranicznych rolników, wskazując na przykład rolników z Holandii. Jakubiak podkreślił znaczenie Lasów Państwowych jako dobrze zarządzanego przedsiębiorstwa. Stanowski odniósł się do swoich doświadczeń: – Kupowałem też ziemię od Lasów Państwowych. (…) Z tymi lasami to chyba nie jest najlepiej.

Ostatnie pytanie dotyczyło stanu demokracji i wymiaru sprawiedliwości. Hołownia oświadczył: – Nigdy nikomu nie pozwolę powiedzieć, że białe nie jest białe, a czarne nie jest czarne.

Nawrocki ocenił sytuację jako stan chaosu i wskazał na „demokrację walczącą”, jaką jego zdaniem wdraża rząd Donalda Tuska. Z kolei Senyszyn uważa, że „polski wymiar sprawiedliwości został upartyjniony przez ministra Ziobrę”. Jakubiak mówił o konieczności powstrzymania brutalności władzy, zaś Stanowski uznał obecny chaos prawny za efekt działań zarówno PO, jak i PiS.

Na koniec kandydaci wygłosili swoje przesłania. Hołownia zaapelował o głosowanie „za Polską, a nie za politykami”. Jakubiak wezwał do patriotycznego wyboru. Senyszyn mówiła o potrzebie zabezpieczeń socjalnych. Stanowski apelował o samodzielne myślenie. Nawrocki wezwał do zatrzymania negatywnych zmian w państwie, które jego zdaniem wprowadza rząd koalicji centrolewicowej.

Dodajmy, że kandydat KO po godzinie 18:00 nagle zmienił stanowisko i zaprosił wszystkich kandydatów na debatę o godzinie 20:00. Ostatecznie na tej debacie pojawili się: Magdalena Biejat, Szymon Hołownia, Rafał Trzaskowski, Karol Nawrocki, Marek Jakubiak, Krzysztof Stanowski, Joanna Senyszyn oraz Maciej Maciak. Stacje podały, że organizatorem był sztab Trzaskowskiego.

dorzeczy.pl / Kresy.pl