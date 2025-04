Sławomir Mentzen wyjaśnił, dlaczego nie wziął udziału w debacie w Końskich

„To są standardy białoruskie. Trzaskowski zaprosił kandydatów na debatę organizowaną przez TVP na godzinę 20:00 o 18:20” – napisał Sławomir Mentzen odnosząc się do organizowanej debaty w Końskich.

O godz. 20:00 rozpoczęła się druga debata w Końskich organizowana przez TVP, TVN i Polsat. Początkowo zaproszono tylko dwóch kandydatów – Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Po krytyce, że telewizja publiczna ma obowiązek przeprowadzić debatę z udziałem wszystkich kandydatów, zaproszono także pozostałych uczestników. Zaproszenia rozesłano jednak tego samego dnia, kiedy według prawa wyborczego o debacie należy powiadomić na 48 godzin przed emisją.

„To są standardy białoruskie. Trzaskowski zaprosił kandydatów na debatę organizowaną przez TVP na godzinę 20:00 o 18:20. I robią to ludzie, którzy najwięcej krzyczą o demokracji i praworządności. Pokazują w ten sposób, gdzie mają uczciwe wybory i wyborców.

Konfederacja na swoim profili w mediach społecznościowych oświadczyła, że „zgodnie z prawem sztaby powinny być powiadomione przez TVP o tematach na 48 godzin przed emisją, a na 96 godzin przed powinny być ustalone składy debat. Chwilę po zaproszeniu Trzaskowskiego nagle, nie wiadomo skąd, w studiu TVP pojawia się… 12 mównic”

Sławomir Mentzen poinformował, że w dniu debaty organizuje spotkanie z wyborcami w Ustrzykach Dolnych, Lesku, Brzozowie i Krośnie.

Sondaż wyborczy CBOS

Rafał Trzaskowski wygrywa w najnowszym badaniu CBOS, uzyskując 33 proc. poparcia. To spadek o 1 p.p w porównaniu z sondażem CBOS przeprowadzonym w dniach 17-20 marca. Wszedłby on do drugiej tury z Karolem Nawrockim, którego wskazało 25 proc. badanych. To wzrost o 2 p.p

Na trzecim miejscu znalazł się kandydat Konfederacji Sławomir Mentzen. Uzyskał on 17 proc., co oznacza spadek o 4 p.p względem poprzedniego badania.

Kolejno respondenci wskazali kandydata partii Razem Adriana Zandberga. Poparłoby go 5 proc. pytanych. Szymon Hołownia spadł z czwartego na piąte miejsce, uzyskując 4 proc. poparcia.

Na Grzegorza Brauna startującego z własnego komitetu wyborczego chce głosować 3 proc. respondentów, a kandydatkę Lewicy Magdalenę Biejat poparłoby 2 proc. badanych.

Po 1 proc. głosów uzyskaliby Marek Jakubiak i Krzysztof Stanowski, na wynik poniżej 0,5 proc. mogliby liczyć: Artur Bartoszewicz, Joanna Senyszyn.

7 proc. badanych odpowiedziało, że nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 7-9 kwietnia. Respondentów zapytano, na kogo z przedstawionej im listy kandydatów najchętniej oddaliby głos w wyborach prezydenckich. Jak wynika z badania, frekwencja wyniosłaby 74 proc.

4 kwietnia Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała następujących kandydatów:

Sławomir Mentzen,

Grzegorz Braun,

Rafał Trzaskowski,

Artur Bartoszewicz,

Karol Nawrocki,

Adrian Zandberg,

Szymon Hołownia,

Marek Woch,

Maciej Maciak,

Joanna Senyszyn,

Magdalena Biejat,

Marek Jakubiak,

Romuald Starosielec,

Paweł Tanajno,

Krzysztof Stanowski.

Państwowa Komisja Wyborcza odmówiła rejestracji kandydatur Dawida Jackiewicza i Wiesława Lewickiego uznając, że nie spełnili oni formalnych warunków wymaganych przepisami.

Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja. Ewentualna druga tura zostanie przeprowadzona 1 czerwca.

Kresy.pl/Facebook