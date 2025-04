Kolejni nielegalni imigranci zatrzymani. Pochodzili z Kolumbii

Straż Graniczna zatrzymała 9 obywateli Kolumbii, którzy przebywali w Polsce nielegalnie. Zostali zobowiązani do powrotu. SG poinformowała o sprawie w piątek.

Funkcjonariusze z Śląskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali w Bielsku-Białej dziewięcioro obywateli Kolumbii po tym, jak skontrolowali legalność ich pobytu w Polsce. Wszyscy do naszego kraju przyjechali w 2024 roku. Podczas kontroli twierdzili, że w Polsce są tylko w celach turystycznych, od kilku miesięcy zwiedzają nasz kraj i nie podjęli zatrudnienia oraz nie są studentami.

„Pech chciał, że w trakcie kontroli na miejscu pojawił się prezes jednej z bielskich firm, który oświadczył, że zatrudnia Kolumbijczyków i są oni studentami posiadającymi stosowne zaświadczenia z uczelni” – podkreśla Straż Graniczna.

Wobec obywateli Kolumbii wszczęte zostało postepowanie karne, 7 osobom przedstawiono zarzuty posłużenia się podczas procesu rekrutacji dokumentem poświadczającym nieprawdę w postaci zaświadczenia o posiadaniu statusu studenta, w celu podjęcia pracy w firmie na terenie Bielska-Białej.

Dalsze czynności w sprawie prowadzone będą pod nadzorem Prokuratury.

Cudzoziemcy zostali zobowiązani przez Komendanta Placówki SG w Bielsku-Białej do opuszczenia Polski w terminie od 15 do 30 dni z zakazem powrotu do strefy Schengen na okres od 6 miesięcy do 2 lat. Wobec pozostałych dwóch prowadzone są czynności służbowe.

strazgraniczna.pl / Kresy.pl